世界盃／決賽中場休息變30分鐘 閉幕式有湯姆克魯斯

湯姆克魯斯將「特別現身」世界盃閉幕典禮。（美聯社）

2026年世界盃 決賽將於7月19日在新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）登場，國際足總（FIFA）14日公布閉幕典禮演出陣容，包括好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）、義大利歌手蘿拉鮑西妮（Laura Pausini）、妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）、英國歌手羅比威廉斯（Robbie Williams）以及知名實況主IShowSpeed都將參與演出。

FIFA表示，閉幕典禮將於決賽開賽前舉行，但並未說明各位表演嘉賓的演出內容，只透露湯姆克魯斯將「特別現身」。阿湯哥曾在2024年巴黎奧運閉幕典禮從法蘭西體育場屋頂垂降進場，接過奧運會旗後騎乘機車離去，完成交棒給2028年洛杉磯奧運的橋段。

FIFA同時宣布，美國歌手珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）將於決賽開賽前演唱美國國歌。決賽將於美東時間下午3時開球，美國由FOX與Telemundo轉播。

本屆世界盃決賽也將首度設置中場秀。演出名單包括小賈斯汀（Justin Bieber）、瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）、韓國天團BTS、奈及利亞歌手Burna Boy、指揮家古斯塔沃杜達美（Gustavo Dudamel）、PS22合唱團與英國樂團Coldplay，以及《芝麻街》布偶角色。據報導，原本15分鐘的中場休息將延長至最長30分鐘，以完成約11分鐘的中場演出。

世界盃4強賽持續進行，西班牙已擊敗法國晉級決賽，另一席決賽門票將由英格蘭與阿根廷爭奪。