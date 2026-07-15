世界盃／晉級之路被批醜陋 阿根廷主帥霸氣反擊：沒那麼糟

阿根廷總教練斯卡洛尼15日在亞特蘭大出席賽前記者會。（新華社）

衛冕軍阿根廷在本屆世界盃 一路驚險過關，即將在4強賽正面對決宿敵英格蘭，面對外界質疑「藍白軍團」表現不如預期、贏得狼狽，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會上霸氣反擊，強調球隊並沒有大家說的那麼糟，能走到這一步，證明走在正確的道路上。

阿根廷雖然在小組賽3戰全勝，但進入淘汰賽後顯得舉步維艱，不僅對上維德角與瑞士都鏖戰至延長賽才分出勝負，16強賽面對埃及更是從0：2落後一路驚險逆襲。即便如此，阿根廷仍連續4屆世足賽闖進準決賽，展現頑強韌性。

「如果一個半月前，有人跟我說阿根廷能進準決賽，不論用什麼方式，我都會立刻答應。」斯卡洛尼感激球員的付出，並指出這批球員已經為國家贏得3座冠軍，如今距離重返決賽僅剩最後一步，全隊都已調整至最佳狀態，不會糾結於「踢得好不好看」。

除了場上表現，兩國歷史上的福克蘭群島政治恩怨也再度被提起。對此，斯卡洛尼呼籲外界回歸體育本質，不應將政治與足球混為一談，「這只是一場足球比賽，我們熱愛足球，也反對戰爭，沒必要把歷史恩怨帶進球場。」

這場英阿大戰不僅是兩國在世足賽的經典宿敵對決，更是阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）職業生涯首度在國家隊賽事與英格蘭交手，勝隊將於冠軍戰對決已率先挺進決賽的西班牙。