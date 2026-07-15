世界盃／傳批評球隊表現遭貝林漢回嗆 英主帥急澄清雙方「無裂痕」

圖赫爾(右)澄清，強調與貝林漢(左)關係「比以往任何時候都更加緊密」，呼籲媒體不要刻意挑撥。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 圖赫爾與貝林漢賽後言論交鋒，引發內部不和揣測。

圖赫爾與貝林漢賽後言論交鋒，引發內部不和揣測。 重點二： 圖赫爾強調兩人關係緊密，否認球隊存在任何裂痕。

圖赫爾強調兩人關係緊密，否認球隊存在任何裂痕。 重點三：他表示理解球員反應，並已向全隊說明澄清誤會。

2026年世界盃 足球賽英格蘭日前在8強賽經延長賽以2：1驚險擊敗挪威，順利挺進4強。然而陣中明星中場貝林漢（Jude Bellingham）與總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在賽後的言論交鋒，意外引發外界對球隊內部不和的揣測。對此，圖赫爾在對陣阿根廷的準決賽前夕強力澄清，強調兩人的關係「比以往任何時候都更加緊密」，呼籲媒體不要刻意挑撥。

英格蘭在8強賽雖靠著貝林漢梅開二度的精采表現收下勝利，但賽後主帥圖赫爾直言「對球隊整體表現並不滿意」，此話引起貝林漢不滿。現年23歲的皇家馬德里球星隨後公開反擊，甚至暗諷未曾有過輝煌球員生涯的圖赫爾「可能不懂得在這種高強度與惡劣環境下踢球的感受」。

事實上過去圖赫爾的母親就曾因為批評貝林漢的場上態度，讓圖赫爾一度出面致歉，面對兩人再度傳出不和傳言，圖赫爾在接受訪問時表示，兩人的關係完全沒有裂痕，「我很好奇是誰在渲染這件事？如果真的有風波，那也是媒體刻意營造出來的。」

圖赫爾解釋，球員在踢完120分鐘的激烈比賽並付出一切後，若媒體在訪問時只截取教練的批評，而刪減了他提到的「世界級」表現，任誰都會有情緒，因此他完全能理解貝林漢的反應，並已在隔天向全隊說明以澄清誤會。

談到被弟子指球員履歷平庸，圖赫爾也展現風度，坦言自己球員生涯確實平庸，但他幽默地表示，「你不需要當過一匹馬，才能成為一名優秀的騎師。」他強調，全隊目前的凝聚力與能量正處於絕佳狀態，已經準備好在即將到來的四強大戰中全力以赴。