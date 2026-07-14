哈蘭德無視蜘蛛人？湯姆霍蘭德私訊求約 竟被當路人

挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）。（路透）

據Page Six報導，湯姆・霍蘭德（Tom Holland）透露，挪威足球巨星哈蘭德（Erling Haaland）曾無視他提出的「一起出去玩」邀請，而這段尷尬又有趣的互動，近日成為網路熱議話題。

這位《蜘蛛人》（Spider-Man）男星周一晚間登上「吉米今夜秀」(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)擔任嘉賓時，談起自己曾私訊哈蘭德、邀請他見面的經過。沒想到最後才發現，這位足球明星「根本不知道自己是誰」，甚至以為他只是某位普通網友，因此沒有回覆訊息。

「是的，我確實私訊他了。我告訴你，這對演員來說是一種非常重要的謙卑經驗。」霍蘭德笑著說，並確認這場互動，或者更準確地說，幾乎沒有發生任何互動。

霍蘭德在節目中提到，自己曾邀請足球明星哈蘭德一起出去，但對方沒有回應。網路上也流傳一則趣聞，指出哈蘭德似乎完全不知道霍蘭德的身分，只把他當成一名普通聯絡人。

「你會想：『我要傳訊息給他，邀請他吃晚餐。』結果最後連一個回覆都沒有，甚至連一個婉拒的理由都沒有。」霍蘭德打趣地說。「他沒有說『抱歉，我今晚很忙，我正在踢足球』，什麼都沒有。」

霍蘭德透露，自己會主動聯絡哈蘭德，是因為上個月在摩納哥一級方程式賽車大獎賽（Formula 1 Monaco Grand Prix）期間看到了他。

「他就在我對面的貴賓休息區。我只是想試試看，所以傳了訊息給他。我從來沒想過自己有一天會在電視直播節目上談論這件事，但事情就是這樣發生了。」

盡管遭遇「已讀不回」，霍蘭德仍對哈蘭德讚譽有加，形容他「非常不可思議」，並稱他「絕對是一位傳奇人物」。

當主持人問他，現在是否仍願意和哈蘭德一起吃飯時，霍蘭德笑著回答，「我覺得經過前幾天那件事之後，他可能不會想跟我吃飯了。」

他指的是挪威隊近期在世界盃 賽事中輸給英格蘭隊的比賽。

哈蘭德近年已成為全球足壇最受矚目的球星之一，並被視為2026年世界盃的重要焦點人物。除了在球場上展現驚人的進球能力外，他的個人風格也屢次引發討論，包括標誌性的「維京人風格」（Viking Flow）金色長髮，以及昂貴的愛馬仕柏金包（Birkin bag）收藏。

上個月，演員查寧・塔圖姆（Channing Tatum）甚至曾以哈蘭德為造型靈感，戴上長金色假髮、穿著他的球衣，加入模仿這位足球明星的粉絲行列。

哈蘭德在球場上以強悍的身體素質與「進球機器」般的表現聞名，但私底下，他也經常展現幽默、親切的一面，形成與賽場形象截然不同的反差魅力。