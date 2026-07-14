同是4強賽 英阿戰門票比法西戰貴2倍

阿根廷球星梅西在亞特蘭大為英阿之戰備戰。(路透)

世界盃 四強由世界排名前四的球隊捉對廝殺，14日在達拉斯由法國對戰西班牙，15日則在亞特蘭大由阿根廷對戰英格蘭。兩場比賽皆有超級巨星對決，法西之戰有姆巴佩、亞馬爾，英阿之戰有梅西、凱恩。

然而但從門票市場來看，英阿之戰的熱度明顯更勝一籌。根據TicketData網站數據，截至周日晚間，英阿之戰的轉售票價已是法西之戰的兩倍以上。

在FIFA官方售票平台，英阿之戰已全數售罄，但法西之戰卻有約千張未售出。

轉售平台上，英阿之戰賽程在周六晚間確定後，最低票價隨即衝上近3000美元；相較之下，法西之戰的票價，卻從7月4日(尚未確定對戰組合時)的高點3600多美元，一路下滑至目前約1400美元。

此外，同區門票相比，英阿之戰的票價也至少是法西之戰的兩倍。

第三方轉售平台SeatGeek亦指出，過去七天英阿之戰的平均成交價，比法西之戰高出約1000美元。

為什麼落差如此大？

紐約時報旗下運動網站「The Athletic」分析，因為這場英阿之戰「感覺更加千載難逢」。

這不僅是一場四強賽，還交織了英阿兩國深厚歷史恩怨與足球情結，更是球迷第一次(可能也是唯一一次)能看到「史上最偉大球員」梅西，對戰足球發源地英格蘭的機會。

英格蘭自1966年唯一一次奪冠後，就再也沒踢進世界盃決賽；阿根廷雖然四年前在卡達舉起大力神盃，但每場比賽都可能是梅西在世界盃的最後一舞，全世界球迷都不想錯過親眼目睹球王的最後機會。

相對地，法國和西班牙雖被公認是當今最強的兩支國家隊，但兩國去年才在歐國聯四強交手過。本世紀至今，兩隊已合計闖進11次大賽四強，且各自都至少各拿過一次世界盃和一次歐洲盃冠軍。

另外，還有僑民因素的影響。旅居美國的英國人與英裔人口達數百萬，法國與西班牙僑民少很多，住在賽事舉辦地德州的更少。即使部分球迷已前往北美，但長期停留成本高，且臨時成行的難度不小——周一從巴黎飛達拉斯的直飛班機只有一班，馬德里飛達拉斯也只有一班，反觀倫敦飛亞特蘭大每天有3-5班直飛。

而阿根廷球迷是國際足壇中最願意跨國奔波、情感最投入的族群之一，再加上一批純粹追隨梅西、跟阿根廷沒有直接淵源的球迷，不少人願花光積蓄只為見他踢球，這也使阿根廷本屆所有賽事的票價全面飆升。

有人說「借錢也要飛去看球」，也有人四處求讓票，一名阿根廷球迷就在WhatsApp群組裡寫道：「求求大家幫我實現親眼目睹阿根廷對英格蘭的夢想…我將無限感激。」