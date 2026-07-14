世界盃／中國12大AI模型預測準確率65.7% 4強中唯獨1國不被看好

世界杯足球賽已經進入四強賽，球迷高度關注最終誰將奪冠。(路透)

世界杯四強賽即將登場，聯想集團與咪咕視頻12日聯合發布「世界杯預測人機大戰百場觀察」，在前百場比賽中，包含DeepSeek在內的12個中國AI模型，共完成1200次勝平負方向判斷，其中788次命中，整體命中率為65.7%；同期人類用戶平均命中率為 58.9%，AI領先約6.8個百分點。

據悉，由DeepSeek、千問、中移九天、百度文心、騰訊混元、Kimi、智譜、MiniMax、階躍、訊飛星火、商湯小浣熊、聯想天禧等12個AI組成的預測陣營與人類進行預測對戰。「世界杯預測人機大戰」採用直播真人秀機制，真實賽果即時驗證、全程公開記錄，活動已吸引全球超過3,500萬用戶參與。

從中國AI模型具體表現來看，並未出現從開賽到百場始終占據優勢的「全能冠軍」。分賽段來看：騰訊混元以29/32，贏下賽前32強預測；千問創造14場最長連續命中記錄；中移九天在前100場命中71次，暫居累計總榜第一；8進4階段則有9個模型實現4場全中。

AI預測翻車 巴西已被淘汰、英格蘭不被看好卻進4強

值得注意的是，針對本屆世界杯冠軍的預測，12個AI的冠軍答案只落在4支球隊：巴西5票、法國4票、阿根廷2票、西班牙1票。12個AI投了5票給巴西，但巴西卻提前出局；而沒有一個AI看好的英格蘭隊卻進入了四強，成為這一輪預測的集體盲區。若英格蘭最終奪冠，12個AI將同時失準。

報告結果顯示，平局和冷門是12個AI預測的集體盲區。面對76場分出勝負的比賽，AI陣營整體實現了高達81.0%的勝負命中率，但在24場平局比賽中，AI預測準確率只有17.0%。尤其在西班牙對維德角、比利時對伊朗等11場平局比賽，以及4場傳統強隊表現不佳爆冷出局的比賽中，12個AI更是集體「翻車」。