我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帶孫子遊黃石國家公園 65歲男突遭野牛「撞飛8呎」摔地重傷

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

世界盃／維京英雄回國了 挪威用水門禮、划船儀式迎接

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
挪威男子足球隊13日返國，上萬民眾聚集在首都奧斯陸的皇宮廣場迎接。(美聯社)
挪威男子足球隊13日返國，上萬民眾聚集在首都奧斯陸的皇宮廣場迎接。(美聯社)

挪威男足日前在北美世足賽賽場上締造歷史，儘管最終於8強戰惜敗英格蘭、遺憾止步，但寫下隊史首度闖進世足賽8強的輝煌紀錄，仍讓全挪威舉國沸騰，挪威全隊於今天搭機返抵首都奧斯陸，受到數萬名瘋狂球迷的英雄式歡迎，現場萬人空巷，場面極其壯觀。

▲ 影片來源：instagram＠herrelandslaget（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這支由「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）與隊長厄德高（Martin Odegaard）領軍的北歐勁旅，在暌違28年重返世足賽舞台後，便一路上演驚奇。他們不僅在16強淘汰賽中一舉擊敗曾五度奪冠的傳統強權巴西，哈蘭德更在個人首屆世足賽中瘋狂轟入7球，將其世界頂級神鋒的名號與身價推向全新巔峰。

根據挪威國家隊官方社群發布的影片，當代表隊專機飛入挪威領空時，軍方特別派出戰鬥機升空伴飛護航。當班機降落奧斯陸機場，地勤人員隨即以最高規格的「水門禮」迎接英雄歸國。有趣的是，哈蘭德步出機艙時，手上竟抱著一隻拿著空瓶的浣熊標本當作北美之行的紀念品，反差萌的逗趣畫面瞬間引發全場爆笑。

挪威男子足球隊13日搭乘專機返國，奧斯陸機場用水門儀式迎接。(歐新社)
挪威男子足球隊13日搭乘專機返國，奧斯陸機場用水門儀式迎接。(歐新社)

挪威男子足球隊13日返國，官方出動軍禮迎接。(歐新社)
挪威男子足球隊13日返國，官方出動軍禮迎接。(歐新社)

隨後，王儲哈康（Crown Prince Haakon）等王室重要成員也親自加入慶祝行列，在數萬名高喊球員名字的球迷見證下，王儲親自擂鼓，帶領全場展開挪威今夏在世足賽賽場上爆紅的「維京式划船（Viking Row）」慶祝儀式。挪威隊隨後登上開篷巴士展開封王級別的勝利遊行，球員與市民夾道互動，感謝彼此共同創造了挪威足球史上的黃金夏日。

創下隊史最佳世界盃成績後，挪威男子足球隊13日返國，受到民眾熱烈歡迎。(路透)
創下隊史最佳世界盃成績後，挪威男子足球隊13日返國，受到民眾熱烈歡迎。(路透)

挪威男子足球隊13日返國，民眾用划船儀式迎接。(歐新社)
挪威男子足球隊13日返國，民眾用划船儀式迎接。(歐新社)

精華 FAQ

  • 他們在北美世足賽打進隊史首度8強，雖然最後不敵英格蘭止步，但已刷新挪威足球在世界盃的最佳成績，成為全國熱議的歷史時刻。

  • 代表隊專機進入領空時有戰鬥機伴飛，降落後機場以水門禮接機，王儲哈康也到場參與，並在數萬名球迷面前帶領維京式划船慶祝。

  • 哈蘭德在首屆世足賽攻入7球，表現驚人，返國時還抱著一隻拿著空瓶的浣熊標本下機，逗趣畫面讓現場球迷笑聲不斷。

世界盃

上一則

世界盃／對決阿根廷 英格蘭門將：大家都在談梅西 但別小看我們

下一則

世界盃／與西班牙爭決賽門票 法教頭：兩隊攻守俱佳、會是精彩比賽

延伸閱讀

世界盃／挺進8強 挪威王儲與群眾肩並肩「維京划船」同慶

世界盃／挺進8強 挪威王儲與群眾肩並肩「維京划船」同慶
世界盃／率領挪威淘汰巴西 致勝英雄哈蘭德哭了

世界盃／率領挪威淘汰巴西 致勝英雄哈蘭德哭了
世界盃／英格蘭拚終結60年冠軍荒 挪威哈蘭德領軍再突破

世界盃／英格蘭拚終結60年冠軍荒 挪威哈蘭德領軍再突破
世界盃／哈蘭德為一件事淚灑球場 女友暖心發文：這段回憶會永遠珍藏

世界盃／哈蘭德為一件事淚灑球場 女友暖心發文：這段回憶會永遠珍藏

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的。(路透)

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

2026-07-12 10:03
阿根廷球王梅西。(路透)

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

2026-07-10 09:08
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37

超人氣

更多 >
台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡

台語歌后揭47年血淚路 借錢、老闆跑路錢沒了1句話看淡
客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告
人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理
挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的
台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元