世界盃／維京英雄回國了 挪威用水門禮、划船儀式迎接

挪威男子足球隊13日返國，上萬民眾聚集在首都奧斯陸的皇宮廣場迎接。(美聯社)

挪威男足日前在北美世足賽賽場上締造歷史，儘管最終於8強戰惜敗英格蘭、遺憾止步，但寫下隊史首度闖進世足賽8強的輝煌紀錄，仍讓全挪威舉國沸騰，挪威全隊於今天搭機返抵首都奧斯陸，受到數萬名瘋狂球迷的英雄式歡迎，現場萬人空巷，場面極其壯觀。

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這支由「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）與隊長厄德高（Martin Odegaard）領軍的北歐勁旅，在暌違28年重返世足賽舞台後，便一路上演驚奇。他們不僅在16強淘汰賽中一舉擊敗曾五度奪冠的傳統強權巴西，哈蘭德更在個人首屆世足賽中瘋狂轟入7球，將其世界頂級神鋒的名號與身價推向全新巔峰。

根據挪威國家隊官方社群發布的影片，當代表隊專機飛入挪威領空時，軍方特別派出戰鬥機升空伴飛護航。當班機降落奧斯陸機場，地勤人員隨即以最高規格的「水門禮」迎接英雄歸國。有趣的是，哈蘭德步出機艙時，手上竟抱著一隻拿著空瓶的浣熊標本當作北美之行的紀念品，反差萌的逗趣畫面瞬間引發全場爆笑。

挪威男子足球隊13日搭乘專機返國，奧斯陸機場用水門儀式迎接。(歐新社)

挪威男子足球隊13日返國，官方出動軍禮迎接。(歐新社)

隨後，王儲哈康（Crown Prince Haakon）等王室重要成員也親自加入慶祝行列，在數萬名高喊球員名字的球迷見證下，王儲親自擂鼓，帶領全場展開挪威今夏在世足賽賽場上爆紅的「維京式划船（Viking Row）」慶祝儀式。挪威隊隨後登上開篷巴士展開封王級別的勝利遊行，球員與市民夾道互動，感謝彼此共同創造了挪威足球史上的黃金夏日。

創下隊史最佳世界盃成績後，挪威男子足球隊13日返國，受到民眾熱烈歡迎。(路透)

挪威男子足球隊13日返國，民眾用划船儀式迎接。(歐新社)