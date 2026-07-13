世界盃／哈蘭德帶火「威士忌浣熊」 德州店家訂單暴增首開國際配送

這隻浣熊標本是哈蘭德在德州達拉斯知名商店親自購買的紀念品。（路透）

挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）結束2026年世界盃 返國時，手抱一隻浣熊標本走下飛機，意外成為全球媒體焦點。這件看似荒誕的紀念品，不僅讓德州一家西部商店爆紅，原本售價750美元的浣熊標本更迅速售罄，吸引大批海外球迷下單，連商店首度開放國際配送。

25歲的哈蘭德率領挪威一路闖進世界盃八強，最終不敵英格蘭止步，但他在5場比賽攻進7球，首度參賽便大放異彩，也讓他在美國人氣暴漲，Instagram追蹤人數增加超過2200萬。

哈蘭德返抵挪威首都奧斯陸時，肩上揹著兩個行李袋，左手卻抱著一隻栩栩如生的浣熊標本，引發外界熱議。這隻浣熊嘴裡叼著一瓶空的Greenall's野莓琴酒酒瓶，是他在美國德州達拉斯知名商店「Wild Bill's Western Store」親自購買的紀念品。

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紐約時報報導，Wild Bill's老闆朱莉．紐波特（Julie Newport）透露，哈蘭德是自己掏錢買的，「他一走進店裡就被浣熊和幾隻松鼠標本吸引。我們今天才補貨一隻新的浣熊，但才剛放上架，就已經在線上被買走了。」

她表示，供應標本的製作者已退休，目前僅剩少量庫存，而哈蘭德帶來的效應遠超乎預期。

紐波特說，在哈蘭德造訪之前，商店從未經營國際配送，但如今約三成近2000筆網路訂單來自海外，因此緊急新增國際運送服務。她表示：「以前我們主要賣牛仔靴、牛仔帽，以及德州特大糖果。現在情況完全改變了。」

她指出，許多球迷都希望重現哈蘭德在店門口拍照的畫面，紛紛購買同款牛仔靴和牛仔帽，店內甚至設置哈蘭德照片專區，成為球迷朝聖景點。

談到哈蘭德造訪當天，紐波特透露，挪威隊是在16強賽前一天主動聯繫，希望安排一趟低調行程，但一切仍須配合維安。直到當天比賽前幾分鐘，她才接獲通知球員即將抵達。

「我立刻對經理說：『把門鎖起來，我們要讓這次體驗變得特別。』」紐波特表示，當時店外已有不少顧客等候，但她仍決定暫停營業約一個半小時，讓哈蘭德與隊友自在逛店、體驗德州文化，甚至事先安排員工練習排舞（Line Dance），希望給他們留下難忘回憶。

她回憶，哈蘭德告訴她，因為隔天就要離開達拉斯，這是他唯一能安排的私人行程，因此希望好好體驗當地文化。

哈蘭德日前也曾在社群平台分享影片，拍攝浣熊與兩隻松鼠標本排排站，還笑稱牠們都是「老傢伙」。返國後，他再度於X平台發文表示：「牠一路跟著我回家了。」並在Instagram發起投票，邀請粉絲替新夥伴命名，包括「Cowboy（牛仔）」、「Ranger（巡警）」、「Tex」及「R.O.W.（輪子上的浣熊）」等選項。

哈蘭德帶浣熊標本回挪威。（路透）