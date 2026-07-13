挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊哈蘭德(Erling Haaland)以7顆進球結束本屆世界盃 足球賽征程，13日返回北歐時，他帶回了一個充滿「美國精神」的世界盃紀念品：一隻抱著威士忌酒瓶的浣熊標本。

眾多美國紀念品之中，哈蘭德為何偏偏選了它？為什麼不是更具代表性的牧場沙拉醬，而是一隻喜歡翻垃圾桶、等身大小的浣熊？

答案恐怕只有哈蘭德本人知道。不過，這隻浣熊雕像確實很符合他的個人風格。稍微查詢便會發現，浣熊在挪威其實相當罕見，因此也算是一件頗有紀念價值的收藏。他還曾在Instagram發文打趣表示，這隻浣熊是「一路跟著我回家」。

至於這件紀念品從哪裡買來？哈蘭德在世界盃期間曾造訪達拉斯，並特地前往西部風格商店 Wild Bill's Western Store。他當時試戴牛仔帽、試穿牛仔靴，還穿上一件印有「You Can Kiss My Dallas」字樣的T恤。而這家店剛好販售一款抱著威士忌酒瓶的浣熊標本，售價750美元，目前已經售罄。

店內還販售其他獵奇收藏品，包括售價500美元、嘴裡叼著香菸、手抱Jack Daniel's酒瓶的「好鬥松鼠」標本，以及售價450美元、手持玩具槍但沒有酒瓶的「警長松鼠」標本，堪稱相當有特色。

儘管挪威隊無緣晉級世界盃4強，但哈蘭德仍認為這趟世界盃旅程十分成功。他賽後表示：「我對現在的生活非常滿意，也很享受這一切。我正處在人生很好的階段。只是，要消化過去六周所經歷的一切真的很困難。我們承受了巨大的壓力，也經歷了無數情緒，這一切真的難以置信。」

他接著說：「這是我人生中最棒的幾個星期，也是最精采的一段旅程。現在很難完全消化，結束後反而有點空虛。如果快速回顧這40天，一切都太瘋狂了，也是我參與過最酷的事情。我相信所有挪威人都很珍惜這段旅程，希望它能讓大家更加團結。我們應該為此感到驕傲，同時也要從中學習。」

挪威國王哈拉德五世（左二）與王儲哈康（右二）在奧斯陸迎接哈蘭德（左）及國家隊。（美聯社）