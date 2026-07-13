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世界盃／歷時5年打造 達拉斯「限定草皮」4強戰後謝幕

中央社／達拉斯12日綜合外電
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圖為FIFA世界盃指定比賽用球，放置於達拉斯體育場草皮上。（路透）
圖為FIFA世界盃指定比賽用球，放置於達拉斯體育場草皮上。（路透）

法國與西班牙將於本月14日爭奪世界盃足球賽決賽門票，在這場4強戰後，達拉斯球場（Dallas Stadium）架高近1.4公尺、耗時5年研究打造的草皮也將功成身退。

路透報導，為了替本屆世界盃打造最優質的比賽場地，國際足球總會（FIFA）投入5年時間進行研究。作為3個室內球場之一的達拉斯球場，則是在職業美式足球NFL達拉斯牛仔平時使用的場地上方，鋪設一座符合國際賽規格的草皮。

國際足總達拉斯球場草皮管理負責人克萊格（Ian Craig）表示：「我們正在主辦全球規模最大的足球賽事，參賽的都是世界頂尖球員，因此我們希望為他們提供最優質的比賽場地。」

國際足總草皮管理團隊與草皮科學家、田納西大學（University of Tennessee）和密西根州立大學（Michigan State University）合作，以確保16座比賽場館與訓練場地的草皮品質，讓球的滾動與彈跳表現維持一致。

克萊格說：「這不只是讓草地保持翠綠而已，我們還須確保場地規格符合這些頂尖球員的習慣，這正是多年研究與努力的成果。」

由於缺乏自然日照，加上場館長時間使用空調，達拉斯球場草皮養護格外困難，因此必須從科羅拉多州運來耐低溫、非德州原生的草種。

球場近期也加裝植物生長燈，懸掛於屋頂下方，並於非比賽日移至場中照射，讓草皮維持良好生長狀態。

克萊格說：「我們現在站的位置，比原本的NFL球場高出4.5英尺（約1.37公尺）…底下擁有完整的土壤結構。」

他還說，這並非臨時鋪設的草皮，而是擁有完整土壤層與混合系統的專業足球場，與歐洲頂級聯賽規格一致。

達拉斯球場在過去4週多已舉辦9場世界盃賽事。待法國或西班牙中的勝隊飛往紐約準備進行冠軍戰後，克萊格與他的團隊將開始拆除這些草皮。

克萊格說：「這是一座非常繁忙的球場，全年有許多活動安排，這些草皮已完成它的使命，接下來球場將恢復舉辦演唱會以及NFL賽事。」

精華 FAQ

  • 因為達拉斯球場在世界盃後還要恢復舉辦NFL賽事與演唱會，這次鋪設的草皮只是配合賽事的臨時國際規格場地，完成世界盃任務後就會被拆除。

  • FIFA花了5年研究草皮品質，並與草皮科學家、田納西大學和密西根州立大學合作，目的是讓16座場館與訓練場的草皮表現一致。

  • 由於球場缺乏自然日照，又長時間使用空調，草皮養護很困難，因此從科羅拉多州運來耐低溫草種，並加裝生長燈維持草皮生長。

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