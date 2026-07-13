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世界盃剩餘賽事沒有中國裁判 馬寧告別：用20年證明堅持

新華社／達拉斯12日電
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6月29日，中國裁判馬寧（前左）在比賽中執裁。（新華社）
6月29日，中國裁判馬寧（前左）在比賽中執裁。（新華社）

國際足聯(FIFA)確定了美加墨世界盃剩餘比賽裁判員名單，中國裁判員馬寧、周飛不在其中。

馬寧也在社交媒體發視頻告別世界盃：「從校園到世界盃舞台，從青春懵懂到從容淡定，我用了20年證明了堅持的意義。47歲，很多人說太晚了，但我始終相信，只要信念在，就能把不可能變成可能。」

本屆世界盃，馬寧以主裁判身分入選，周飛以助理裁判身分入選，傅明以視頻助理裁判身分入選。6月20日世界盃小組賽第二輪厄瓜多隊0：0戰平古拉索隊的比賽中，馬寧擔任主裁判，周飛擔任助理裁判，傅明擔任視頻助理裁判（VAR），中國裁判組在世界盃上完成集體亮相。

馬寧共計擔任1場比賽的主裁判和3場比賽的第四官員，周飛擔任1場比賽的助理裁判和3場比賽的候補助理裁判，傅明則在7場比賽中分別擔任了視頻助理裁判（VAR）、助理視頻助理裁判（AVAR）和輔助視頻助理裁判（SVAR）。

中國裁判在本屆世界盃上創造了多項紀錄。馬寧成為時隔24年再度主哨世界盃的中國裁判，也是唯一一位連續兩屆入選世界盃裁判名單的中國裁判。傅明成為首位在世界盃上擔任VAR的中國裁判，周飛成為首位在場上執法的中國助理裁判。

馬寧、周飛還分別擔任了世界盃32強賽德國隊與巴拉圭隊比賽的第四官員和候補助理裁判，這是中國裁判首次參與世界盃淘汰賽執裁工作。

精華 FAQ

  • FIFA確定剩餘比賽裁判員名單後，中國裁判員馬寧、周飛都不在其中，意味著兩人未能繼續參與本屆世界盃後續賽事執法。

  • 馬寧以影片告別世界盃，回顧自己從校園到賽場、20年一路堅持的歷程，並表示47歲並不算晚，只要信念不變，就能把不可能變成可能。

  • 本屆世界盃中，馬寧成為時隔24年再度主哨的中國裁判，傅明寫下中國裁判擔任VAR首例，周飛則成為首位在場上執法的中國助理裁判。

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