世界盃／C羅最後一舞有沒有哭？牽動數百萬美元賭注

本屆世界盃期間，一家預測市場平台的賭局「C羅是否會哭泣」吸引了上百萬美元的投注。(路透)

世界盃 16強賽，葡萄牙以0：1不敵西班牙遭到淘汰，41歲球星C羅（Cristiano Ronaldo）賽後是否落淚，竟意外成為預測市場最具爭議的話題。由於加密貨幣預測平台Polymarket開設「C羅是否會哭」的賭盤，吸引數百萬美元下注，最終平台裁定「有哭」，讓大批押注者獲利，也引發外界對預測市場透明度的質疑。

在世界盃期間，Polymarket推出「C羅是否會在比賽中哭泣」的預測市場。隨著葡萄牙在16強遭西班牙淘汰，這場比賽很可能成為C羅生涯最後一場世界盃，市場一度認為他落淚的機率高達70%。

比賽結束後，C羅神情落寞，不斷用手擦拭臉部。美國福斯體育（FOX Sports）主播形容他「情緒十分激動」，但畫面中是否真的出現眼淚，卻成為投注結果的關鍵。

大量投注者隨即在Polymarket的Discord社群下載高解析照片及影片，逐格放大檢視C羅臉部畫面。有人認為臉上的反光只是汗水，並非淚水；也有人指出他右眼及鼻側可見淚痕，甚至比對他過去在2022年世界盃遭淘汰，以及2013年金球獎頒獎典禮上的落淚畫面，試圖證明此次確實流下眼淚。

支持「沒有哭」的一方認為，影片中只看得到汗水與皮膚反光，「他只是強忍情緒，沒有真正流淚」；另一派則認為，從表情與動作即可判斷他已經哭了，還引用BBC及ESPN等媒體報導作為佐證。其中BBC甚至以「C羅的世界盃生涯在淚水中落幕」為標題，ESPN也描述他擦拭眼淚向球迷致意。

經過數日討論後，Polymarket依照程序交由內部市場團隊及UMA加密貨幣持有人裁決，最後宣布市場結果為「Yes（有哭）」。平台表示，根據比賽結束後在球場拍攝的照片及影片，可確認C羅臉上有清楚可見的眼淚，因此符合賭盤判定標準。

然而，Polymarket並未公開作為判決依據的影像，引發不少用戶不滿，質疑平台缺乏透明度，甚至有人諷刺「難道是FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）決定的嗎？」

熟悉Polymarket運作的人士向CNN表示，這其實是一個極具主觀性的判斷，平台擔心若公開影像，可能遭質疑經過AI修改，甚至引發法律訴訟，因此決定不公布完整證據。

報導指出，預測市場近年快速興起，投注標的不再侷限於比賽結果或選舉勝負，甚至包括外星人是否被官方證實存在、耶穌是否會再臨等高度主觀議題，使許多原本單純的語意爭議，演變成牽涉數百萬美元的金融交易，也讓市場判決標準與透明度受到越來越多關注。