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世界盃／32強遭比利時逆轉 塞內加爾開除總教練、重組國家隊

記者曾思儒／即時報導
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塞內加爾足球協會宣布對開除總教練提亞夫（Pape Thiaw）。(美聯社)
塞內加爾足球協會宣布對開除總教練提亞夫（Pape Thiaw）。(美聯社)

塞內加爾世界盃被淘汰已經快2周，塞內加爾足球協會宣布對總教練提亞夫（Pape Thiaw）開鍘，協會表示改變是為了「塞內加爾足球的最大利益」。

提亞夫2024年接下塞內加爾國家隊兵符，在此之前他也曾助隊在2022年非錦賽奪冠，不過美加墨世界盃，塞內加爾1：3敗給法國，再以2：3敗給挪威，儘管對伊拉克寫下5：0大勝，以分組第三擇優晉級32強淘汰賽，但面對比利時卻在領先85分鐘下遭連進3球逆轉，連比利時總教練賈西亞（Rudi Garcia）賽後都說塞內加爾「值得勝利」。

當時提亞夫承認，足球比賽並不是踢85分鐘就結束，比利時強勢反擊塞內加爾卻無力招架。

這場逆轉的比賽也成提亞夫下台前的最後一戰，塞內加爾足協在當地時間周日宣布，提亞夫和整個技術團隊都被解僱，聲明中提到，針對國家隊成績和前景進行全面評估後，為了塞內加爾足球的最佳利益，執委會認為有必要更換總教練。

塞內加爾足協主席法爾（Abdoulaye Fall）已被授權，根據需要重組國家隊，相關內容預計今天將舉行記者會說明。

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