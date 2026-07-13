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催生足球「紅黃牌」機制 阿根廷名將拉汀享壽89歲

中央社／洛杉磯12日綜合外電報導
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梅西在世界盃8強賽配戴黑色臂章，就是悼念辭世的阿根廷名將拉汀。（美聯社）
梅西在世界盃8強賽配戴黑色臂章，就是悼念辭世的阿根廷名將拉汀。（美聯社）

阿根廷名將拉汀（Antonio Rattín）在1966年英格蘭世界盃時的抗議，開啟英阿兩隊多年恩怨，也導致足球紅黃牌制度誕生，拉汀昨天辭世享壽89歲，英阿則將於世足4強戰重逢。

根據福斯體育（Fox Sports）引用美聯社報導，阿根廷足球協會（AFA）表示，拉汀是在布宜諾斯艾利斯辭世，協會表示對於「這位博卡青年（Boca Juniors）與阿根廷國家隊歷史人物」辭世「深感悲痛」，拉汀曾代表國家隊出戰兩屆世界盃。

拉汀是以強硬拼搶聞名的防守型中場，他效力博卡青年期間拿下6座阿根廷聯賽冠軍，並於1963年獲得「南美解放者盃足球賽」（Copa Libertadores）亞軍。

博卡青年表示：「拉汀是我們的一份子，他對這身球衣的熱愛，讓他14年生涯中只效力這支球隊。他是一名領袖、一名阿根廷人，永遠的博卡青年支持者。」

拉汀代表阿根廷出賽過1962年智利世界盃與1966年英格蘭世界盃，並曾兩度獲得美洲盃亞軍。

1966年世界盃8強賽，阿根廷在溫布利球場（Wembley Stadium）大戰地主英格蘭。比賽進行至第36分鐘，拉汀抗議犯規遭主審警告，隨後他向德國籍主審克萊特雷恩（Rudolf Kreitlein）抱怨自己不懂德語、無法理解判罰，但主審也同樣不懂西班牙語，最終主審以「言語異議」為由將拉汀驅逐出場，當時判決尚未使用紅黃卡片表示，而是以口頭方式告知。

這起事件導致比賽中斷。拉汀離場時，憤怒地拉扯繪有地主象徵的球場角旗，隨後又坐上原本專為已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）鋪設的紅地毯，這些抗議之舉，引來看台上地主球迷朝他丟擲各種東西。

混亂過後，加上外界對足球日益暴力化的疑慮升高，國際足總（FIFA）認為有必要建立一套實用且通用系統，用以傳達主審給予的警告（黃牌）與驅逐（紅牌）。時任國際足總裁判委員會主席的艾斯頓（Kenneth George Aston），從交通號誌獲得靈感，隨後於1967年推出沿用至今的黃牌與紅牌制度。

拉汀在溫布利球場的抗議，也開啟阿根廷與英格蘭之間的足球恩怨。雙方1986年世界盃再度相逢，時值1982年兩國間的福克蘭戰爭（Falklands War）之後。

當時在墨西哥舉行的8強賽，阿根廷靠馬拉度納（Diego Maradona）2顆令人難忘的進球擊敗英格蘭，其中一球是即是有名的「上帝之手」，另一球則是他個人盤球突破多層防線的「神之進球」。

世足衛冕軍阿根廷與60年未奪冠的英格蘭，15日將決定誰能拿下本屆冠軍戰門票。

精華 FAQ

  • 因為他在1966年世界盃對英格蘭的比賽中，因言語異議被主審驅逐出場，當時沒有紅黃牌可即時示意。這場混亂促使國際足總建立更清楚、通用的警告與驅逐制度。

  • 拉汀職業生涯幾乎都效力博卡青年，14年只待在這支球隊，並拿下6座阿根廷聯賽冠軍。他以強硬防守聞名，也曾替阿根廷出戰2屆世界盃。

  • 拉汀在溫布利的抗議與被逐，使阿根廷與英格蘭結下足球心結。1986年兩隊在世界盃再度交手時，又因福克蘭戰爭背景加深對立，馬拉度納的進球更讓恩怨延續至今。

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