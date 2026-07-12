世界盃／不滿判決 埃及教頭對「雙臂打叉」手勢恐被FIFA處罰

埃及隊總教練哈桑（右一）對著法籍主裁做出雙臂交叉X手勢，遭黃牌。(路透)

埃及在2026年世界盃 16強賽中，以2：3不敵阿根廷，無緣晉級8強。網路至今仍充斥各種裁判不公評論，有媒體指出，埃及隊總教練在賽後做出的「反種族歧視」手勢，恐面臨國際足總的紀律處分調查。

埃及隊總教練哈桑（Hossam Hassan）在賽後基於球隊「遭受不公待遇」而情緒激動，與裁判團發生激烈爭論，並對著法籍主裁判萊特西耶（François Letexier）做出國際足總（FIFA）官方發布反種族歧視的「雙臂交叉X手勢」，也因此遭萊特西耶出示黃牌。

哈桑比出的手勢，是FIFA於2024年導入的反種族歧視通報機制，正常情況下是在球場內出現種族歧視事件時，用來啟動調查程序。由於這是世界盃首次有國家隊教練在比賽中使用此「反種族歧視」手勢，因此賽後引發外界熱烈討論其真正用意。

部分媒體認為，哈桑想藉此表達埃及隊受到「差別待遇」；也有評論指出，該手勢原本是供球員或教練通報場內種族歧視事件，而非抗議裁判判決，因此是否屬於適當使用，有可能成為FIFA紀律委員會檢視重點。

埃及隊總教練哈桑。（新華社）

黎巴嫩媒體「貝魯特日報」（Daily Beirut）直接指出，哈桑因做出「反種族歧視」手勢，有可能面臨FIFA處罰。

英國「每日快報」（Daily Express）則報導，FIFA注意到賽後爭議及各界討論，但目前並未宣布重新比賽或改判，也未表示裁判組存在違規情形；至於是否對哈桑的手勢行為展開紀律程序，仍待相關報告完成後決定。

印度「電訊報」（The Telegraph）引述部分裁判專家說法表示，哈桑有可能是誤用官方手勢，因此有可能面臨FIFA的紀律調查。

美國「邁阿密新時報」（Miami New Times）另以「FIFA是否是為了留下梅西而犧牲埃及」為題，整理全球社群平台對比賽裁判不公的討論，指出網路社群有眾多球迷質疑，萊特西耶的2次「影像輔助裁判」（VAR）判決標準不一致，認為埃及隊確實遭遇不公平待遇。

但報導也強調，目前並無證據顯示，FIFA曾介入或操控比賽結果。

此外，阿根廷媒體La Calle於10日報導稱，阿根廷足球協會（AFA）系統遭駭客入侵發送大量電子郵件，郵件內容稱阿根廷隊的勝利是「裁判腐敗判罰的結果」，並表示若正義無法伸張，系統將面臨進一步的網路攻擊。

面對外界質疑，FIFA裁判委員會主席科林納（Pierluigi Collina）駁斥偏袒阿根廷的說法，並強調所有裁判均獨立執法，不受任何外部人士或組織影響。

科林納表示，VAR取消埃及進球，是因為進球前攻勢中確認出現犯規；至於埃及要求的12碼，裁判組一致認定屬正常身體接觸，不符合介入條件。他並警告，缺乏證據的指控可能危及裁判及其家人的安全。