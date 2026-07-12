我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

Dior、LV等奢侈品牌開餐飲店了 華人親測後感受複雜

世界盃／不滿判決 埃及教頭對「雙臂打叉」手勢恐被FIFA處罰

中央社／開羅12日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
埃及隊總教練哈桑（右一）對著法籍主裁做出雙臂交叉X手勢，遭黃牌。(路透)
埃及隊總教練哈桑（右一）對著法籍主裁做出雙臂交叉X手勢，遭黃牌。(路透)

埃及在2026年世界盃16強賽中，以2：3不敵阿根廷，無緣晉級8強。網路至今仍充斥各種裁判不公評論，有媒體指出，埃及隊總教練在賽後做出的「反種族歧視」手勢，恐面臨國際足總的紀律處分調查。

埃及隊總教練哈桑（Hossam Hassan）在賽後基於球隊「遭受不公待遇」而情緒激動，與裁判團發生激烈爭論，並對著法籍主裁判萊特西耶（François Letexier）做出國際足總（FIFA）官方發布反種族歧視的「雙臂交叉X手勢」，也因此遭萊特西耶出示黃牌。

哈桑比出的手勢，是FIFA於2024年導入的反種族歧視通報機制，正常情況下是在球場內出現種族歧視事件時，用來啟動調查程序。由於這是世界盃首次有國家隊教練在比賽中使用此「反種族歧視」手勢，因此賽後引發外界熱烈討論其真正用意。

部分媒體認為，哈桑想藉此表達埃及隊受到「差別待遇」；也有評論指出，該手勢原本是供球員或教練通報場內種族歧視事件，而非抗議裁判判決，因此是否屬於適當使用，有可能成為FIFA紀律委員會檢視重點。

埃及隊總教練哈桑。（新華社）
埃及隊總教練哈桑。（新華社）

黎巴嫩媒體「貝魯特日報」（Daily Beirut）直接指出，哈桑因做出「反種族歧視」手勢，有可能面臨FIFA處罰。

英國「每日快報」（Daily Express）則報導，FIFA注意到賽後爭議及各界討論，但目前並未宣布重新比賽或改判，也未表示裁判組存在違規情形；至於是否對哈桑的手勢行為展開紀律程序，仍待相關報告完成後決定。

印度「電訊報」（The Telegraph）引述部分裁判專家說法表示，哈桑有可能是誤用官方手勢，因此有可能面臨FIFA的紀律調查。

美國「邁阿密新時報」（Miami New Times）另以「FIFA是否是為了留下梅西而犧牲埃及」為題，整理全球社群平台對比賽裁判不公的討論，指出網路社群有眾多球迷質疑，萊特西耶的2次「影像輔助裁判」（VAR）判決標準不一致，認為埃及隊確實遭遇不公平待遇。

但報導也強調，目前並無證據顯示，FIFA曾介入或操控比賽結果。

此外，阿根廷媒體La Calle於10日報導稱，阿根廷足球協會（AFA）系統遭駭客入侵發送大量電子郵件，郵件內容稱阿根廷隊的勝利是「裁判腐敗判罰的結果」，並表示若正義無法伸張，系統將面臨進一步的網路攻擊。

面對外界質疑，FIFA裁判委員會主席科林納（Pierluigi Collina）駁斥偏袒阿根廷的說法，並強調所有裁判均獨立執法，不受任何外部人士或組織影響。

科林納表示，VAR取消埃及進球，是因為進球前攻勢中確認出現犯規；至於埃及要求的12碼，裁判組一致認定屬正常身體接觸，不符合介入條件。他並警告，缺乏證據的指控可能危及裁判及其家人的安全。

精華 FAQ

  • 哈桑在與裁判激烈爭論後，對主裁判做出FIFA的雙臂交叉X手勢，原意是反種族歧視通報機制，但他疑似用來表達對判決不滿，因此引發外界爭議。

  • 這項手勢是FIFA於2024年導入的通報機制，正常用途是在場內出現種族歧視事件時啟動調查程序，而不是用來抗議裁判判決。

  • 報導指出，FIFA尚未宣布重賽或改判，也未認定裁判組違規；至於是否對哈桑展開紀律程序，仍要等相關報告完成後再決定。

世界盃

上一則

不想再當網壇「第三人」澤瑞夫盼突破「辛卡」絕代雙驕

下一則

豪門對決 世足前4包辦4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

延伸閱讀

世界盃／梅西勸架遭噴「Fxxk you」 埃及教練不滿吹判險爆肢體衝突

世界盃／梅西勸架遭噴「Fxxk you」 埃及教練不滿吹判險爆肢體衝突
世界盃／裁判偏心阿根廷 埃及主帥：不再看任何一場比賽

世界盃／裁判偏心阿根廷 埃及主帥：不再看任何一場比賽
世界盃／輸給阿根廷 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去

世界盃／輸給阿根廷 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去
世界盃／法國vs.摩洛哥 主審是「阿根廷籍」惹議 德尚老神在在

世界盃／法國vs.摩洛哥 主審是「阿根廷籍」惹議 德尚老神在在

熱門新聞

7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
阿根廷球王梅西。(路透)

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

2026-07-10 09:08
挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的。(路透)

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

2026-07-12 10:03
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
西班牙以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。(美聯社)

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

2026-07-10 17:17

超人氣

更多 >
撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅
「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
下一屆是世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

下一屆是世界盃100周年 史無前例有6個主辦國
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電