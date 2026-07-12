世界盃／你也被洗腦了嗎？「哈蘭德之歌」原作是冷戰禁曲

挪威球星哈蘭德。（路透）

世界盃 期間，「哈蘭德之歌」席捲各大社群媒體，這首德國球迷替挪威球星哈蘭德改編的應援歌，原曲出自西德樂團成吉思汗的經典歌曲「莫斯科」。而這首誕生於冷戰、曾遭蘇聯封鎖的流行歌曲，近半世紀後也因足球再次獲得關注。

挪威11日在世界盃8強賽以1比2不敵英格蘭，止步8強。賽事期間，球隊主力哈蘭德（Erling Haaland）憑藉精湛球技與鮮明個人風格吸引大批球迷，維京划船慶祝動作及各式網路迷因廣為流傳，再度掀起哈蘭德熱潮。

其中最洗腦的，就是反覆高唱哈蘭德名字的應援曲「哈蘭德之歌」，挪威球員賽後在休息室齊唱Haaland…Hahahahaha的慶祝影片在各大影音平台瘋傳；中國飲料品牌也趁勢將歌曲重新填上中文歌詞，作為球賽期間廣告。

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根據資料，「哈蘭德之歌」誕生於2020年，當時哈蘭德效力德甲多特蒙德（BVB），一名德國網友將哈蘭德的名字填入西德迪斯可樂團成吉思汗（Dschinghis Khan）名曲「莫斯科」（Moskau）副歌，改編成球迷應援曲。

哈蘭德之後轉戰英超曼城（Manchester City），歌曲也陸續出現英文等不同版本，逐漸成為球迷慶祝他進球時的代表性應援曲。

成吉思汗樂團成立於1979年，原本是為代表西德參加歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）而組成。大賽上，6名團員身穿色彩鮮豔、充滿異國風情服裝，以誇張舞步演唱同名出道曲「成吉思汗」迅速走紅歐洲。

「莫斯科」延續樂團擅長的異國題材，以70年代人們對蘇聯首都的想像為背景，歌詞融入哥薩克、伏特加、魚子醬及名叫娜塔莎的女子等俄羅斯文化元素，描繪人們舉杯暢飲、站上桌子跳舞的歡樂場景，將莫斯科塑造成外表冷峻、內在熱情的城市。

然而，這首充滿俄羅斯元素的歌曲，發行時卻無法在蘇聯公開播放。由於當時正值冷戰，蘇聯嚴格管制西方流行文化；另有傳言指出，當年審查人員誤解歌詞內容，認為樂團帶有反共色彩，因此禁止播放。

根據相關資料，儘管受到官方限制，「莫斯科」仍透過民間私下翻錄的卡式錄音帶在蘇聯流傳，後來歌曲政治色彩逐漸淡化，開始頻繁出現在國際體育賽事。

例如澳洲電視台曾將「莫斯科」用於1980年莫斯科夏季奧運轉播配樂；2018年俄羅斯世界盃期間，成吉思汗樂團也重新錄製這首歌曲，推出多語言版本。

而讓成吉思汗樂團意想不到的是，這首曾被蘇聯封禁的歌曲，歷經近半世紀後，在社群媒體時代，因為一名挪威足球新星重新風靡全球，成為世界盃觀眾都能朗朗上口的應援曲。