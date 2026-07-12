世界盃／巴西球迷修改冠軍刺青 內馬爾留言道歉：請原諒我
巴西球星內馬爾(Neymar)在instagram回覆一位球迷的發文時公開致歉，坦言自己未能像幫助巴西隊晉級世界盃。
澎湃新聞網報導，巴西隊在本屆世界盃不敵挪威，止步16強，一位巴西球迷在社交媒體上曬出了自己修改紋身的照片，他原本想在大力神盃圖案下方紋有「2026」字樣，如今卻將其打上紅叉叉，並改成了「2030」。
這篇發文引發關注，內馬爾也看到了，他留言寫道：「我唯一能做的就是請求原諒，因為我沒有像我希望的那樣幫助球隊。」
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本屆世界盃，34歲的內馬爾在小組賽階段並未獲得太多出場時間。對陣挪威的淘汰賽中，他在第67分鐘替補登場，並在補時階段主罰點球命中，將比分追至1：2。然而這粒進球未能改變巴西隊出局的命運。
賽後，內馬爾跪地痛哭，場面令人動容。值得一提的是，內馬爾的道歉留言也收穫了那位球迷的暖心回應。該球迷留言：「這不是你的錯，傳奇。」
不過，並非所有球迷都選擇諒解。巴西隊出局後，內馬爾被拍到攜家人現身奧蘭多環球影城遊玩，引發部分球迷不滿。有球迷直言：「整個國家還在悲傷之中，而他卻在享受生活。」更有球迷質疑他在出局時流下的淚水是否真誠。
因為巴西隊在本屆世界盃不敵挪威、止步16強，他回應球迷修改刺青的貼文時表示，自己未能像原本希望的那樣幫助球隊，因此只能請求原諒。 球迷原本想在大力神盃圖案下方紋上「2026」，但在巴西隊出局後，將這個年份打上紅叉叉，改成了「2030」，以表達對球隊失望後仍保有期待。 巴西隊出局後，內馬爾被拍到和家人前往奧蘭多環球影城遊玩，讓一些球迷認為他沒有沉浸在失落氛圍中，甚至質疑他在場上落淚的真誠程度。
精華 FAQ
因為巴西隊在本屆世界盃不敵挪威、止步16強，他回應球迷修改刺青的貼文時表示，自己未能像原本希望的那樣幫助球隊，因此只能請求原諒。
球迷原本想在大力神盃圖案下方紋上「2026」，但在巴西隊出局後，將這個年份打上紅叉叉，改成了「2030」，以表達對球隊失望後仍保有期待。
巴西隊出局後，內馬爾被拍到和家人前往奧蘭多環球影城遊玩，讓一些球迷認為他沒有沉浸在失落氛圍中，甚至質疑他在場上落淚的真誠程度。
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