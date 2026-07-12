我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你願意買嗎？FIFA開賣世界盃「決賽草皮」450美元一份

沒想到台積電設廠 華男投資鳳凰城房產至少翻了6倍

下一屆是世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)
樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

2026年世界盃正如火如荼進行之際，國際足總（FIFA）已確認2030年世界盃將由西班牙、葡萄牙與摩洛哥共同主辦，並在烏拉圭、阿根廷及巴拉圭舉辦百年紀念賽事，因此六個主辦國都將依照慣例自動取得2030年世界盃參賽資格。

FIFA表示，2030年世界盃將在地中海地區舉行，主要賽事由西班牙、葡萄牙及摩洛哥承辦；同時，為紀念世界盃創辦100周年，烏拉圭、阿根廷及巴拉圭將各舉辦一場比賽，象徵世界盃重返發源地南美洲。

FIFA指出，2030年世界盃將首次橫跨歐、非、南美三大洲、六個國家舉辦，邀請全球共同慶祝這項全球最受歡迎的足球盛事。除南美三國各承辦一場比賽外，其餘賽事都將在西班牙、葡萄牙及摩洛哥進行。

百年紀念儀式將於烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）舉行。1930年首屆世界盃正是在蒙特維多舉辦，因此FIFA特別選定當地作為百年慶典舉辦地，以紀念世界盃誕生100周年。蒙特維多距離阿根廷首都布宜諾斯艾利斯約5小時車程，而巴拉圭也與兩國相距不遠。

FIFA表示，包括西班牙、葡萄牙、摩洛哥、烏拉圭、阿根廷及巴拉圭在內的六個主辦國國家隊，都將直接晉級2030年世界盃會內賽，成為目前最先確定取得參賽資格的球隊。

精華 FAQ

  • 2030年世界盃主要賽事將由西班牙、葡萄牙與摩洛哥共同承辦，FIFA已正式確認這3國為核心主辦方，賽事多數場次也會安排在這3個國家進行。

  • 因為2030年適逢世界盃創辦100周年，FIFA特別安排烏拉圭、阿根廷與巴拉圭各舉辦1場紀念賽事，象徵賽事重返南美發源地並共同慶祝百年。

  • FIFA表示，西班牙、葡萄牙、摩洛哥、烏拉圭、阿根廷與巴拉圭6個主辦國的國家隊，都將直接晉級2030年世界盃會內賽，成為最先確定參賽的球隊。

世界盃

上一則

澤瑞夫輸了溫網 排名仍將超越小蠻牛 躍居世界第2

延伸閱讀

世界盃／FIFA主席拋64隊構想 稱48隊賽制成功「每個國家都該有夢想」

世界盃／FIFA主席拋64隊構想 稱48隊賽制成功「每個國家都該有夢想」
世界盃首見 4強都拿過冠軍 FIFA排名遙遙領先

世界盃首見 4強都拿過冠軍 FIFA排名遙遙領先
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現
世界盃8強賽你看好誰 對戰組合一次看

世界盃8強賽你看好誰 對戰組合一次看

熱門新聞

葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
阿根廷球王梅西。(路透)

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

2026-07-10 09:08
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
西班牙以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。(美聯社)

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

2026-07-10 17:17
挪威前鋒瑟洛特(中)上半場不傳球給哈蘭德(右)，選擇自行起腳射門卻遭擋下，在輸球後淪為眾矢之的。(路透)

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

2026-07-12 10:03

超人氣

更多 >
撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅
挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟

挪威止步世足8強 瑟洛特不傳球給哈蘭德遭網友砲轟
葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電
阿根廷10歲童脫稿喊「梅西加油」影片瘋傳 教頭也感動

阿根廷10歲童脫稿喊「梅西加油」影片瘋傳 教頭也感動
世界盃／邁阿密體感溫度100℉ 挪威教練：哈蘭德踢不動了

世界盃／邁阿密體感溫度100℉ 挪威教練：哈蘭德踢不動了