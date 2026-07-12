下一屆是世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

2026年世界盃 正如火如荼進行之際，國際足總（FIFA）已確認2030年世界盃將由西班牙、葡萄牙與摩洛哥共同主辦，並在烏拉圭、阿根廷及巴拉圭舉辦百年紀念賽事，因此六個主辦國都將依照慣例自動取得2030年世界盃參賽資格。

FIFA表示，2030年世界盃將在地中海地區舉行，主要賽事由西班牙、葡萄牙及摩洛哥承辦；同時，為紀念世界盃創辦100周年，烏拉圭、阿根廷及巴拉圭將各舉辦一場比賽，象徵世界盃重返發源地南美洲。

FIFA指出，2030年世界盃將首次橫跨歐、非、南美三大洲、六個國家舉辦，邀請全球共同慶祝這項全球最受歡迎的足球盛事。除南美三國各承辦一場比賽外，其餘賽事都將在西班牙、葡萄牙及摩洛哥進行。

百年紀念儀式將於烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）舉行。1930年首屆世界盃正是在蒙特維多舉辦，因此FIFA特別選定當地作為百年慶典舉辦地，以紀念世界盃誕生100周年。蒙特維多距離阿根廷首都布宜諾斯艾利斯約5小時車程，而巴拉圭也與兩國相距不遠。

FIFA表示，包括西班牙、葡萄牙、摩洛哥、烏拉圭、阿根廷及巴拉圭在內的六個主辦國國家隊，都將直接晉級2030年世界盃會內賽，成為目前最先確定取得參賽資格的球隊。