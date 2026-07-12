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世界盃／看球人潮旺 飯店餐飲商機卻落空

編譯吳孟真／綜合外電
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投資人原本期待今年世足賽能帶動商機，但數據顯示，賽事期間飲品銷售成長不如預期、航...
投資人原本期待今年世足賽能帶動商機，但數據顯示，賽事期間飲品銷售成長不如預期、航空業動能減緩，飯店人潮也遭Airbnb等平台瓜分。（路透）

投資人原本期待今年世足賽能帶動相關產業景氣，飯店員工也期盼能拉長工時多賺點錢，最後卻大失所望。數據顯示，賽事期間飲品銷售成長不如預期、航空業動能減緩，飯店人潮也遭Airbnb等平台瓜分。

美國今年有11座城市承辦世界盃賽事，但TD Cowen分析師莫斯柯（Robert Moscow）追蹤的許多飲料公司，卻「未見世界盃提振買氣」。截至6月27日的四周，美國酒類銷售下滑3.1%；非酒精飲料買氣雖增，但同一時期成長率放緩至2.2%，低於年初以來的4.2%。

莫斯柯指出，酒類大廠Constellation Brands銷售略為改善，不過增幅低於預期。同業百威英博（AB InBev）與 Molson Coors零售銷售降至遜於預期。他在報告中寫道，「儘管如此，我們認為非現場消費數據並未反映完整情況，也許世界盃相關消費可能有更大比重轉向酒吧、餐廳等現場消費場合」。

然而，有些球迷不只未至現場觀賽，甚至哪裡都沒去。伯恩斯坦分析師佛農（David Vernon）指出，美國運輸安全管理局（TSA）7月初數據顯示，「旅客流量動能略為轉弱，過去七日平均較去年同期減少2.2%」。

其中，西南航空與阿拉斯加航空集團受衝擊最大，運量分別下滑約3.8%與5.2%；捷藍航空（JetBlue）與邊疆航空（Frontier）降約3%；聯合航空與美國航空表現稍佳，分別下滑1.3%與1.4%。

此外，儘管賽事吸引大批觀眾進場，飯店訂房仍不如預期。根據美國飯店與住宿協會（AHLA）在世界盃開幕前發布的調查報告，主辦城市中，八成飯店業者表示訂房進度落後原先預估，許多人將此歸咎於「簽證障礙與更廣泛的地緣政治疑慮」。

主辦城市從業人員表示，生計陷入困境。據美國勞工統計局，全美休閒與旅宿業就業人數6月減少6.1萬人。南加州工會組織Unite Here Local 11也說，洛杉磯近20%會員，過去一年因旅遊業景氣下滑而遭削減工時。

在此同時，世界盃期間，數以萬計的美國屋主，首度將房子刊登在Airbnb等短期租賃平台上，吸引球迷入住，分散原本期待訂房激增的飯店客源。

據AirDNA資料，小組賽期間，美國主辦城市短期租賃房源，較去年6月增加12%至逾5.2萬筆。CoStar資料顯示，Airbnb等平台房源供給擴大，部分解釋了飯店住房率小幅下滑的現象。專家指出，主辦城市飯店的6月房價，平均年增兩成，促使對價格敏感的球迷選擇短租房。

精華 FAQ

  • 市場原本看好世界盃能拉抬飲料、航空與飯店需求，但實際上酒類銷售下滑、航空旅運放緩，飯店訂房也不如預期，整體商機明顯落空。

  • TD Cowen追蹤顯示，美國酒類銷售在截至6月27日的4周下滑3.1%，非酒精飲料成長也放緩至2.2%。分析師認為，部分消費可能轉到酒吧、餐廳等現場場所。

  • 主辦城市有8成飯店表示訂房落後預估，原因包含簽證障礙與地緣政治疑慮；同時Airbnb等短租供給增加，房價又年增兩成，使價格敏感球迷轉向短租。

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