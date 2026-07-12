世界盃球迷海外觀賽 英外交部委婉提醒：勿濫用急難救助
4年一度的國際足球總會（FIFA）世界盃足球賽6月登場、7月中旬結束，吸引英國足球迷赴世界各地觀賽。英國外交部近日分享各地駐外使館歷來接獲的幾個最「不尋常」領事協助請求，委婉提醒民眾勿濫用急難救助。
考量暑期是英國民眾海外旅遊旺季，英國外交部近日再次提醒，出國前應參考外交部發布的各國旅遊安全與法規指引，並訂閱免費的資訊更新即時通報。
外交部另分享幾個「不尋常」的領事協助請求，以引導民眾對駐外館署能夠、或者應當提供的協助有合理認知。
英國外交部列舉的案例包括有旅居喬治亞共和國的英國公民詢問，他的兩隻寵物是否能取得英國公民身分，以利牠們在海外獲得外交保護。
此外，曾有在約旦旅遊的英國民眾致電大使館詢問，該到哪裡挑染頭髮。英國駐法大使館則曾接獲民眾「報案」，他們把轎車停在巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）附近，如今卻遍尋不著，請使館協助尋車。
還有英國籍旅客對旅館客房的淋浴溫度、以及餐廳供應的餐飲品質相當不滿，要求大使館出面解決問題，並向業者索取賠償。此外，英國駐外使館曾接獲民眾洽詢，是否能代訂活動票券。
根據英國外交部領務聯絡中心主任麥道高（Fraser McDougall）發布的聲明，外交部人員一向樂於盡己所能，向身在海外的英國公民提供協助，並為此感到自豪。不過，外交部「無法協助找回遺失的車輛，也無法告知該去哪裡觀賞足球賽」。
官方統計顯示，英國各駐外使館（含領事館）去年總計處理了超過32萬8000則領事協助請求，平均每天接獲近900通電話。
根據外交部列舉的項目，英國駐外使館能夠提供的領事協助包括在民眾護照失竊時，簽發緊急旅行文件（ETD），以利民眾返國或繼續行程；就當地法規、安全風險、文化風俗差異，或者如何聯繫當地官方機構，提供建議；以及協助民眾取得必要的緊急醫療支援。
此外，駐外使館也能對在海外遭逮捕、拘留或羈押，或者為刑事案件被害人的公民提供協助，並向當地相關單位就英國公民遭受的待遇提出關切。不過，一大重要前提是英國官方「無法干預他國司法程序」。
因世界盃吸引大量英國球迷出國觀賽，外交部趁暑期旅遊旺季提醒民眾，出國前先查閱各地旅遊安全與法規，並訂閱即時通報，避免遇事才發現求助範圍有限。 案例包括有人問寵物能否取得英國公民身分、旅客詢問哪裡可挑染頭髮、找不到停在艾菲爾鐵塔附近的車，還有人要求使館解決旅館淋浴與餐飲問題或代訂票券。 使館可在護照失竊時簽發緊急旅行文件，提供法規、安全與醫療建議，並協助遭逮捕、拘留或成為被害人的公民；但英國官方不能介入他國司法程序，也不能代找車或決定觀賽地點。
精華 FAQ
因世界盃吸引大量英國球迷出國觀賽，外交部趁暑期旅遊旺季提醒民眾，出國前先查閱各地旅遊安全與法規，並訂閱即時通報，避免遇事才發現求助範圍有限。
案例包括有人問寵物能否取得英國公民身分、旅客詢問哪裡可挑染頭髮、找不到停在艾菲爾鐵塔附近的車，還有人要求使館解決旅館淋浴與餐飲問題或代訂票券。
使館可在護照失竊時簽發緊急旅行文件，提供法規、安全與醫療建議，並協助遭逮捕、拘留或成為被害人的公民；但英國官方不能介入他國司法程序，也不能代找車或決定觀賽地點。
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