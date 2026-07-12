世界盃／挪威驚奇之旅止步8強 哈蘭德感性說：人生改變了
挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）今天被英格蘭限制，延長賽時被教練換下場，國際賽連續進球數告終，挪威1：2落敗後驚奇之旅停在8強，不過哈蘭德仍說：「這是很瘋狂的旅程。」
今天8強賽在高溫中開踢，體感溫度最高到攝氏38度（華氏100.4度），哈蘭德承認體力隨著比賽時間下降。挪威教練索爾巴肯（Stale Solbakken）說：「把他換下的決定並不難，他已經筋疲力竭，也許我應該提前10分鐘把他換下，下半場他腿也麻了，再加上疲勞，他已經盡力了。」
哈蘭德的進球紀錄告終，今天變成多特蒙德前隊友貝林漢（Jude Bellingham）搶走鋒頭，貝林漢連兩場上演「梅開二度」，助三獅軍團挺進4強。賽前出場就有互動的兩位好友，賽後也互相擁抱，為這段好友對決畫下句點。
暌違28年重返世界盃的挪威，隊史最佳世界盃成績雖停在8強，早就成為挪威英雄的哈蘭德說：「老實說，我想這會改變我的人生。」
25歲的哈蘭德第一次踢世界盃就攻進7球，更率隊淘汰5屆冠軍巴西，他說：「我想我們已經讓挪威揚名世界盃。」
挪威在高溫下與英格蘭激戰後，以1：2落敗，驚奇之旅停在8強。這也是挪威暌違28年重返世界盃後，隊史最佳成績。 教練索爾巴肯表示，哈蘭德在酷熱環境中已筋疲力竭，下半場還出現腿麻與疲勞狀況，因此換人並不困難，甚至認為應該更早10分鐘換下。 哈蘭德說這是一段很瘋狂的旅程，也坦言老實說，這次經歷會改變他的人生。他首次踢世界盃就攻進7球，並率隊淘汰5屆冠軍巴西，已讓挪威揚名。
精華 FAQ
挪威在高溫下與英格蘭激戰後，以1：2落敗，驚奇之旅停在8強。這也是挪威暌違28年重返世界盃後，隊史最佳成績。
教練索爾巴肯表示，哈蘭德在酷熱環境中已筋疲力竭，下半場還出現腿麻與疲勞狀況，因此換人並不困難，甚至認為應該更早10分鐘換下。
哈蘭德說這是一段很瘋狂的旅程，也坦言老實說，這次經歷會改變他的人生。他首次踢世界盃就攻進7球，並率隊淘汰5屆冠軍巴西，已讓挪威揚名。
上一則