世界盃／哈蘭德力挺英格蘭奪冠 誇貝林漢是當今最佳球員

世界盃足球賽8強賽，挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）賽後與英格蘭中場貝林漢擁抱致意。（路透）

挪威11日在世界盃 8強賽延長賽以1：2不敵英格蘭，無緣晉級4強。儘管遭到淘汰，挪威球星哈蘭德（Erling Haaland）賽後仍大方稱讚好友、英格蘭中場貝林漢（Jude Bellingham）的表現，認為他配得上所有讚譽，並表示希望英格蘭能一路奪下世界盃冠軍。

哈蘭德此役首度在本屆世界盃未能取得進球，反觀貝林漢繼16強對墨西哥梅開二度後，8強戰再次攻進兩球，率領英格蘭逆轉擊敗挪威。

哈蘭德與貝林漢互動熱絡，賽後更深情擁抱致意。哈蘭德表示：「Jude是我的好朋友，我們在多特蒙德共度了兩年美好時光，一直保持聯絡，他真的是個很好的人，我們一起度過很多快樂時光。」

談到貝林漢的精采表現，哈蘭德說：「我一點也不意外他能進兩球，也不意外他有這樣的發揮。有時候大家批評他進球不夠多，但他根本不該受到這樣的批評。他是世界上最好的球員之一，身為中場球員依然能不斷進球，還能突破場上每一名對手。」

當被問到是否支持英格蘭一路奪冠時，哈蘭德笑說：「為什麼不呢？英格蘭隊裡有不少我的曼城隊友，法國和西班牙也各有一位隊友。我當然希望英格蘭表現出色，我小時候是先拿到英格蘭球衣，才有挪威球衣。」