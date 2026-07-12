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球迷埋單嗎？FIFA開賣世界盃「決賽草皮」450美元一份

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紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）是世界盃決賽場地。（路透）
紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）是世界盃決賽場地。（路透）

想把世界盃決賽的一部分帶回家嗎？國際足球總會（FIFA）宣布販售2026年世界盃決賽球場所使用的草皮，每塊售價450美元。

FIFA將於7月19日在美國新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行世界盃決賽。儘管本屆世界盃已因票價偏高引發批評，FIFA仍推出決賽草皮紀念商品，供球迷收藏。

FIFA官方商店表示，每塊草皮尺寸為17.5×17.5×17.5，但並未說明單位是英吋、公分或毫米。

FIFA在商品介紹中表示：「收藏一塊真正的足球歷史。每份2026年世界盃決賽草皮皆封存在高級壓克力展示盒中，並附有USB紀念裝置，永久保存。」

商品介紹指出，每件收藏品都含有一小塊決賽球場原始草皮，是紀念全球最重要體育盛事之一的獨特收藏。壓克力展示盒附有真品認證膜，採現代化設計，並搭配高質感掀蓋式禮盒及局部UV印刷，專為收藏家、球迷及足球愛好者打造。

目前草皮商品僅提供寄送至美國及歐洲地區。FIFA表示，所有訂單將於2026年世界盃決賽結束後才會出貨。

大都會人壽體育場平時是NFL紐約巨人隊與紐約噴射機隊的主場，使用人工草皮。本屆世界盃改鋪天然草皮後，其場地品質曾受到多名球員及教練批評。

除了草皮紀念商品外，FIFA本屆決賽一般門票最高售價達3萬2970美元，包含餐飲服務的豪華套票價格則分別高達3萬4500美元及3萬2500美元。

精華 FAQ

  • FIFA販售的是2026年世界盃決賽球場所使用的草皮，每份售價450美元，主打讓球迷收藏世界盃決賽的歷史一部分。

  • 每份草皮都裝在高級壓克力展示盒內，附有真品認證膜與USB紀念裝置，並採掀蓋式禮盒和局部UV印刷設計。

  • 草皮商品目前只送美國和歐洲，且要等決賽結束後才出貨；外界批評則來自世界盃票價偏高，決賽門票最高達3萬2970美元。

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