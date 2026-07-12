我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

世界盃／巴西出局後 內馬爾現身德州撲克大賽

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名巴西球迷穿著內馬爾肖像球衣。（路透）
一名巴西球迷穿著內馬爾肖像球衣。（路透）

巴西在2026年世界盃提前淘汰，但無法阻止球星內馬爾（Neymar）留在美國參與競技活動。這位桑托斯前鋒日前報名參加世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP）賽事，利用世界盃空檔挑戰職業撲克。

世界撲克大賽主辦方於11日宣布，內馬爾已參加在拉斯維加斯舉行的「1萬元無限注德州撲克6人桌賽」（$10,000 No-Limit Hold’em 6ix-Max）。這項賽事採標準德州撲克規則，每張牌桌最多僅容納6名選手。

內馬爾參賽時間距離巴西在世界盃16強爆冷遭挪威淘汰不到一周。那場比賽中，內馬爾在傷停補時階段操刀主罰點球，攻進巴西唯一進球，但球隊最終仍落敗。賽後情緒低落的他一度落淚，並宣布退出國家隊賽事。

通常在世界盃提前出局的球員，會將剩餘時間視為假期。不過，巴西國內聯賽將於下周四恢復，屆時內馬爾效力的桑托斯將客場挑戰博塔弗戈。

據報導，桑托斯允許34歲的內馬爾多休息幾天後再歸隊，而如今外界也知道他利用這段時間做什麼——挑戰世界頂級撲克賽事。

世界盃

上一則

MLB／連山本由伸都被咬 響尾蛇兩戰讓道奇狂失18分

下一則

世界盃／挪威遭淘汰 哈蘭德：一生中最棒的6周

延伸閱讀

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘

內馬爾結束世界盃之旅 當場落淚 本屆出場37分鐘
世界盃／巴西爆冷止步16強 內馬爾退出國家隊「一切都結束了」

世界盃／巴西爆冷止步16強 內馬爾退出國家隊「一切都結束了」
不只是退出世界盃？內馬爾傳考慮「直接退休」等3選項

不只是退出世界盃？內馬爾傳考慮「直接退休」等3選項
回顧世界盃16強賽：美加墨地主國淘汰 C羅、內馬爾哭著說再見

回顧世界盃16強賽：美加墨地主國淘汰 C羅、內馬爾哭著說再見

熱門新聞

巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
阿根廷球王梅西。(路透)

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

2026-07-10 09:08
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
西班牙以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。(美聯社)

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

2026-07-10 17:17

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣