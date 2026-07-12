世界盃／巴西出局後 內馬爾現身德州撲克大賽

一名巴西球迷穿著內馬爾肖像球衣。（路透）

巴西在2026年世界盃 提前淘汰，但無法阻止球星內馬爾（Neymar）留在美國參與競技活動。這位桑托斯前鋒日前報名參加世界撲克大賽（World Series of Poker，WSOP）賽事，利用世界盃空檔挑戰職業撲克。

世界撲克大賽主辦方於11日宣布，內馬爾已參加在拉斯維加斯舉行的「1萬元無限注德州撲克6人桌賽」（$10,000 No-Limit Hold’em 6ix-Max）。這項賽事採標準德州撲克規則，每張牌桌最多僅容納6名選手。

內馬爾參賽時間距離巴西在世界盃16強爆冷遭挪威淘汰不到一周。那場比賽中，內馬爾在傷停補時階段操刀主罰點球，攻進巴西唯一進球，但球隊最終仍落敗。賽後情緒低落的他一度落淚，並宣布退出國家隊賽事。

通常在世界盃提前出局的球員，會將剩餘時間視為假期。不過，巴西國內聯賽將於下周四恢復，屆時內馬爾效力的桑托斯將客場挑戰博塔弗戈。

據報導，桑托斯允許34歲的內馬爾多休息幾天後再歸隊，而如今外界也知道他利用這段時間做什麼——挑戰世界頂級撲克賽事。