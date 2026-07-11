世界盃／踢輸PK賽 哥倫比亞球員遭死亡威脅 5歲女兒被牽連

哥倫比亞在2026世界盃遭淘汰後，坎帕斯神情落寞。（路透）

本屆世界盃 16強其中一場賽事，哥倫比亞隊本月7日在溫哥華與瑞士隊對陣，激戰120分鐘仍以0︰0 平手，最後卻在12碼PK對決時以3︰4遭淘汰。賽後哥國球迷將怒火指向中場球員坎帕斯(Jáminton Campaz)，並發出死亡通牒，威脅坎帕斯生命。

基於安全考量，坎帕斯並未隨隊搭機返國。哥倫比亞足協強烈譴責威脅球員事件，要求當局盡速介入調查。

據ESPN報導，賽後坎帕斯即時收到大量死亡威脅，就連自己的家人包括5歲女兒亦被牽連在內，他的社媒帳號被大量負面評論及威脅訊息灌爆，出於謹慎起見，他沒有與隊友一起返國，目前更與外界斷絕接觸。

根據新聞網站Infobae報導，坎帕斯原定於7月8日隨隊從溫哥華返國，然而羅德里格斯(James Rodríguez)、桑切斯(Davinson Sánchez)及金特羅(Juan Quintero)等國腳如期返扺哥倫比亞首都波哥大時，卻不見坎帕斯蹤影。

目前尚不清楚他是否仍在加拿大還是飛往了阿根廷，因他目前效力於阿根廷甲級聯賽球隊羅薩里奧中央隊(Rosario Central)。

坎帕茲面對外界攻擊及失聯前，在Instagram上分享一張自己摀臉的照片表達沮喪之情，同時發文說，「我的哥倫比亞，請讓我們永遠銘記尊重」，「我們或許感到沮喪，但任何情緒都不能成為仇恨或活在恐懼的理由。」

哥倫比亞足協隨即發聲明譴責事件，強調「足球必須是團結、尊重及希望的空間，絕不能成為仇恨、恐嚇或暴力的舞台，任何運動員都不應因代表國家參加比賽而受到恐嚇」。足協呼籲該國總檢察長辦公室盡快展開調查，查明及起訴發出死亡威脅的人。

今次事件也讓外界想起1994年世足賽，哥倫比亞後衛艾斯科巴（Andrés Escobar）對陣美國時踢進烏龍球，在小組賽無緣出線，返國後遭槍殺而震驚國際球壇，也成為哥倫比亞足球史上最黑暗的一頁。