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世界盃／英格蘭晉級4強「老學長」貝克漢激動揮拳

記者曾思儒／即時報導
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貝克漢（左）與兒子羅密歐慶祝英格蘭擊敗挪威，挺進4強。（美聯社）
貝克漢（左）與兒子羅密歐慶祝英格蘭擊敗挪威，挺進4強。（美聯社）

去年獲國王查理三世冊封「爵士」的英格蘭足球傳奇貝克漢（David Beckham），今天和妻子維多利亞帶著子女一同見證英格蘭以2：1逆轉挪威，晉級2026美加墨世界盃最終4強，不過鬧翻的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）再度缺席。

英格蘭和挪威的8強焦點對決，貝克漢全家總動員，英格蘭進球後，51歲的貝克漢和次子（Romeo Beckham）互勾肩膀一起慶祝的畫面被鏡頭捕捉；他的小兒子克魯茲（Cruz Beckham）、剛過15歲生日的女兒哈珀（HarperBeckham）和維多利亞也在同個包廂。

貝林漢（Jude Bellingham）延長賽補射破門，助英格蘭2：1超前後，貝克漢振臂慶祝奪勝的畫面也再度被鏡頭紀錄。

今天英格蘭的8強賽在邁阿密舉行，貝克漢正是邁阿密國際的老闆之一，他賽前一天也到訓練基地和學弟們碰面，隊長凱恩（Harry Kane）透露貝克漢勉勵大家，感謝前輩特別來給給祝福和激勵。

貝克漢代表英格蘭國家隊參加過三屆世界盃，但從1998年開始三屆都是8強止步，今年挺進4強已追平隊史次佳紀錄，有機會終結1966年奪隊史首冠後的60年「冠軍荒」。

精華 FAQ

  • 他和妻子維多利亞帶著子女到邁阿密現場觀戰，英格蘭進球時與次子羅密歐勾肩慶祝，最後在貝林漢進球後振臂揮拳，親眼見證球隊2：1逆轉挪威。

  • 因為這不只是英格蘭重要的8強戰，也是他親眼看到球隊在延長賽完成逆轉並闖進4強，追平隊史次佳紀錄，讓球隊距離終結60年冠軍荒更近一步。

  • 貝克漢曾代表英格蘭踢過3屆世界盃，也是邁阿密國際老闆之一，賽前還到訓練基地勉勵球員；隊長凱恩表示，隊伍很感謝他的到訪與祝福。

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