世界盃／哈蘭德高人氣 挪威最愛的「中餐廳」成朝聖景點

挪威球星哈蘭德。（路透）

本屆世界盃 ，挪威進球機器哈蘭德因為高超的球技與率真的性格，擄獲不少球迷的心。他的故鄉布呂尼（Bryne）在8強賽搭起大螢幕幫他應援打氣，他最愛的中餐廳也因為他的高人氣而成為朝聖景點。

世界盃足球賽8強在美國邁阿密上演「三獅軍團」英格蘭與「維京海盜」挪威的雙強對決，英格蘭將續朝60年來的第二冠邁進，挪威則希望藉由「魔人普烏」哈蘭德（Erling Braut Haaland）的強攻帶頭，再次改寫隊史世足最佳戰績。

哈蘭德本屆至今累計攻入7球，目前在金靴獎排行榜位居第3，評論認為他是挪威此役勝負的關鍵。

瑞典每日新聞報（DN）實地走訪哈蘭德成長的小鎮布呂尼，訪問他的兒時足球教練拜恩特森（Alf-Ingve Berntsen）。拜恩特森是哈蘭德11歲到15歲的足球教練。他說，當時他對球隊只有3個要求：準時、總是盡全力、守規矩。挪威的足球訓練重點不是打造最強的球隊，而是透過足球運動教給孩子一些可以受用一生的事情。

拜恩特森認為，哈蘭德顯然有把小時候足球訓練時學到的東西帶在身上。年紀輕輕就成為世界5大球星之一，他表現得很好，成為一個有禮貌、謙虛、受人喜愛、對人和善、進退得宜，同時也極具威力的球員。

小鎮布呂尼有兩處哈蘭德的壁畫，壁畫中他分別穿著德國多特蒙德（Dortmund）與英超曼城（Manchester City）的球衣，為他精彩的足球職業生涯留下紀錄。

布呂尼也有哈蘭德最喜歡的中餐廳文華樓，在世足開踢前，餐廳的朱（Zhu）老闆對挪威媒體「每日雜誌報」（Dagbladet）表示，哈蘭德最喜歡的是炸雞套餐，她秀出他們的合照，並告訴記者，哈蘭德幫她很多忙，餐廳牆上也掛著哈蘭德的簽名球衣。

瑞典每日新聞報8強賽前訪問朱老闆時，餐廳已經成為「哈蘭德朝聖之旅」的景點之一，客人來她都會推薦哈蘭德最愛的炸雞套餐。她告訴記者，她會守在電視機前收看比賽。

小鎮市中心的商店賣起寫著哈蘭德的布呂尼球衣，為「布呂尼之子」應援。布呂尼市中心搭起啤酒帳篷、架起大銀幕，足球俱樂部也在球場舉辦免費轉播，讓鄉親共同為來自這個小鎮的球星加油打氣。

哈蘭德的故鄉布呂尼是挪威西南部的城鎮，人口約1.3萬，傳統上依賴農牧業，但近年北海的石油與天然氣也成為重要產業。