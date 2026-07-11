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世界盃／Nike、Adidas激烈較勁 搶美國足球商機

編譯黃淑玲／綜合報導
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德國隊下屆世界盃已決定改穿Nike球衣，是70多年來首次抛棄德國品牌Adidas...
德國隊下屆世界盃已決定改穿Nike球衣，是70多年來首次抛棄德國品牌Adidas。（路透）

全球兩大運動品牌Nike和Adidas，在本屆世界盃花數以百萬美元計的經費，激烈較勁，對美國未來的足球商機勢在必得。市場研究公司尼爾森的報告顯示，足球已成為美國成長最快的運動之一，主要是由美國職業足球大聯盟(MLS)帶動，現已有逾6200萬人關注足球，這令美國成為全球第四大的足球迷市場。

Nike執行長希爾在6月財報說明會上，提到足球已列為最重要的發展領域之一，他說：「世界盃是體育界競爭最激烈的戰場之一，我們將以最佳狀態迎戰。」Nike全球足球副總裁安德拉德強調世界盃「將是個成長加速器」。

Adidas品牌行銷資深副總裁墨菲也表示，「世界盃的重要性怎麼強調都不為過，影響非常大」。本屆世界盃，Adidas贊助了14支球隊，Nike贊助12支。兩家公司都在美墨加三個主辦國境內砸下鉅資，舉辦活動，推出球星廣告，同時發表限量版新款球鞋、球衣及裝備。

對Nike而言，則更加承受不起再次失利。因為自2024年以來，Nike一直難以提振銷售成績，但同期間Adidas的銷售持續成長。兩家公司的決鬥如果聚焦德國國家足球隊的話，那Nike已先攻下極具話題性的一城，那就是德國隊下屆世界盃確定改穿Nike球衣，70多年來首次不穿德國品牌Adidas球衣。

精華 FAQ

  • 兩大品牌看準世界盃能放大曝光與消費力，並希望搶占美國足球快速成長帶來的商機。雙方都在主辦國內舉辦活動、推出球星廣告與限量商品，積極爭奪市場聲量。

  • 尼爾森報告指出，足球已是美國成長最快的運動之一，受MLS帶動，已有逾6200萬人關注足球，使美國成為全球第4大的足球迷市場，潛力相當可觀。

  • Nike自2024年以來銷售表現不振，因此更需要世界盃帶動成長。另一方面，Nike已拿下德國隊下屆世界盃球衣贊助，讓德國隊70多年來首次不穿Adidas球衣。

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