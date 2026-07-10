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世界盃／主辦國全出局8強票價斷崖式腰斬 決賽最貴包廂仍飆破3萬元

記者劉肇育／即時報導
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根據票務網站數據顯示，原先因東道主晉級預期而飆漲的8強賽事門票，在三國出局後迎來...
根據票務網站數據顯示，原先因東道主晉級預期而飆漲的8強賽事門票，在三國出局後迎來一波斷崖式下跌。(路透)

2026年美加墨世界盃足球賽進入白熱化的8強階段，在主辦國美國、墨西哥、加拿大相繼出局後，這不僅讓當地球迷心碎，也直接衝擊了二手市場的門票行情，根據票務網站數據顯示，原先因東道主晉級預期而飆漲的8強賽事門票，在三國出局後迎來一波斷崖式下跌。

以8強西班牙對決比利時的「強強對話」為例，原本在美國遭到淘汰前，最低票價一度被炒到3261美元，如今已腰斬至1381美元；而在邁阿密舉行的英格蘭對決挪威，最低票價也從3866美元大幅回落至2049美元。不少先前因高昂票價望而卻步的在地球迷，紛紛趁這波「退燒」進場撿便宜，一圓現場觀賞世足賽的夢想。

然而，相較於8強賽門票的降溫，即將於美國時間19日在紐澤西大都會體育場登場的冠軍決賽，依然是高不可攀的奢華戰場。國際足總（FIFA）官方售票網站日前突然釋出近1200張位置偏遠的第二類別決賽門票，即便位於上層看台，單張售價仍高達7380美元。

若想坐進下層看台的黃金席位，官方定價更是從1萬9995美元起跳，最貴的奢華包廂甚至喊到3萬4500美元。儘管FIFA未對這批突襲釋出的門票多作說明，但在二手轉售平台上，決賽門票早已被炒到近萬美元。這場四年一度的足壇盛宴，在美國土地上正呈現「八強降溫、決賽天價」的兩樣情。

精華 FAQ

  • 由於美國、墨西哥、加拿大相繼淘汰，原本因主辦國晉級預期而被炒高的8強門票迅速降溫，二手市場價格出現斷崖式下跌，讓更多球迷有機會買到較便宜的票。

  • 西班牙對比利時的最低票價從3261美元降至1381美元，幾乎腰斬；英格蘭對挪威則從3866美元回落到2049美元，顯示8強賽門票在主辦國出局後明顯退燒。

  • FIFA突然釋出近1200張位置偏遠的第二類別決賽票，單張仍要7380美元；下層看台從1萬9995美元起跳，最貴奢華包廂更高達3萬4500美元，價格依然驚人。

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