世界盃／主辦國全出局8強票價斷崖式腰斬 決賽最貴包廂仍飆破3萬元

根據票務網站數據顯示，原先因東道主晉級預期而飆漲的8強賽事門票，在三國出局後迎來一波斷崖式下跌。(路透)

2026年美加墨世界盃 足球賽進入白熱化的8強階段，在主辦國美國、墨西哥、加拿大相繼出局後，這不僅讓當地球迷心碎，也直接衝擊了二手市場的門票行情，根據票務網站數據顯示，原先因東道主晉級預期而飆漲的8強賽事門票，在三國出局後迎來一波斷崖式下跌。

以8強西班牙對決比利時的「強強對話」為例，原本在美國遭到淘汰前，最低票價一度被炒到3261美元，如今已腰斬至1381美元；而在邁阿密舉行的英格蘭對決挪威，最低票價也從3866美元大幅回落至2049美元。不少先前因高昂票價望而卻步的在地球迷，紛紛趁這波「退燒」進場撿便宜，一圓現場觀賞世足賽的夢想。

然而，相較於8強賽門票的降溫，即將於美國時間19日在紐澤西大都會體育場登場的冠軍決賽，依然是高不可攀的奢華戰場。國際足總（FIFA）官方售票網站日前突然釋出近1200張位置偏遠的第二類別決賽門票，即便位於上層看台，單張售價仍高達7380美元。

若想坐進下層看台的黃金席位，官方定價更是從1萬9995美元起跳，最貴的奢華包廂甚至喊到3萬4500美元。儘管FIFA未對這批突襲釋出的門票多作說明，但在二手轉售平台上，決賽門票早已被炒到近萬美元。這場四年一度的足壇盛宴，在美國土地上正呈現「八強降溫、決賽天價」的兩樣情。