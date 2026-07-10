俄24歲女模神似哈蘭德爆紅 坦言曾抗拒兩人相像

俄羅斯24歲模特兒克斯特羅米蒂娜（Anastasia Kostromitina，圖）因外表神似挪威足球球星哈蘭德而爆紅。(路透)

俄羅斯24歲模特兒克斯特羅米蒂娜因外表神似挪威足球球星哈蘭德而爆紅，儘管她原先不太願意承認兩人相像，現在她已接受這點，並支持他擊敗英格蘭，進而帶領挪威贏得世界盃 冠軍。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，克斯特羅米蒂娜（Anastasia Kostromitina）的網紅母親在一支短片開頭表示：「只有我覺得我女兒看起來像個明星嗎？」

克斯特羅米蒂娜接著開始模仿哈蘭德（Erling Haaland）的表情、手勢、姿勢和動作，這支影片迅速在社群媒體爆紅，目前播放次數已超過1億次。

儘管這位年輕模特兒已對自己一夕爆紅感到厭煩，她仍力挺哈蘭德在11日的世界盃8強中淘汰英格蘭。

她接受俄羅斯媒體Life訪問時坦承，她起初否認兩人長得相像，但最終改變了想法。

她說：「老實說，我經歷了否認的每個階段。」

「一開始我根本不懂我和他哪裡像了，後來覺得有點受傷。」

「但我現在了解，長得像一位這麼偉大的運動員，即使只是外表相似，其實是很棒的事情。所以我決定好好利用這個機會。」

克斯特羅米蒂娜說自己不是足球迷，但會陪男友一起看球賽，現在則「支持挪威國家隊」。

她不確定未來是否有機會與哈蘭德一起拍照，但「若能跟他自拍會很開心」。