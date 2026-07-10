死忠球迷世界盃比賽一路相挺 荷包失血、變胖也甘之如飴

2026世界盃（World Cup）在北美舉辦期間，死忠球迷一路相挺支持隊伍，機票、住宿等開銷讓荷包失血，吃著漢堡等高熱量食物則讓腰圍越來越粗。圖為法國隊球迷。（美聯社）

華盛頓郵報10日報導，今年世界盃 (World Cup)在北美舉辦期間，死忠球迷一路相挺支持隊伍，機票、住宿等開銷讓荷包失血，吃著漢堡等高熱量食物則讓腰圍越來越粗。

來自奧斯陸的36歲會計師哈蒙德(Joe Hammond)是在康乃狄克州陌生人家裡觀看挪威隊與象牙海岸比賽。挪威隊贏球代表哈蒙德的世界盃假期必須跟著延長。

哈蒙德在波士頓、紐約觀看挪威隊比賽是住位於郊區的Airbnb，搭火車、巴士或Uber。挪威隊一路過關斬將，哈蒙德無論如何都不能過錯八強賽，要到邁阿密看挪威隊對決英格蘭隊，光是機票就1000元。

報導指出，支持隊伍進入八強賽的球迷，大多在北美地區已經待了五個多星期，對比賽的熱情逐漸轉變成一場耐力賽以及臨機應變的考驗。

預算有限的球迷，在墨西哥可以吃塔可脆餅跟喝龍舌蘭酒，在加拿大吃著從加油站商店買的肉汁起司薯條(poutine)，在美國各地城市則是吃著無所不在的速食。

來自巴黎的22歲球迷托馬斯(Léa Thomas)說：「我至少吃過15次Five Guys連鎖漢堡店。」她說，為了省錢還會繼續吃。

對於每場必到的超級球迷來說，世界盃門票費用頗為驚人。

根據門票市場整合平台SeatPick的平均轉售價格追蹤，如果挪威球迷從挪威隊開幕比賽一路跟著到決賽，八場比賽累計一般門票花費可能超過3萬元，就算是買到最便宜的門票，花費也在1萬2000元左右。

法國球迷跟著「高盧雄雞」(Les Bleus)挺進決賽，累計門票花費大約3萬5000元，英格蘭、阿根廷球迷八場比賽最低門票花費至少都要1萬5000元。

來自亞松森的退休電機工程師羅梅洛(Victor Romero)，原本打算跟妻子、兒子追隨巴拉圭隊，每人預算約5000元到6000元。

但巴拉圭隊爆冷輸給德國隊之後，羅梅洛一家取消回程機票，決定留在費城觀看16強比賽。羅梅洛說，這趟世界盃之行的實際開銷比原先估計多出一倍。

他說：「我知道所費不菲，但沒想會這麼貴。」