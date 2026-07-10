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「阿根廷對埃及」世界盃逆轉勝引爆Google搜尋創全球新高

編譯季晶晶／綜合9日電
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阿根廷逆轉勝世界盃淘汰賽，帶動Google搜尋流量創歷史新高。（路透）
阿根廷逆轉勝世界盃淘汰賽，帶動Google搜尋流量創歷史新高。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿根廷逆轉埃及，引爆Google Search全球搜尋量創新高。
  • 重點二：梅西第83分鐘扳平，羅梅洛率先破門助隊完成勝利。
  • 重點三：Google未公布數據，但賽後每秒查詢次數刷新紀錄。

Alphabet旗下Google（谷歌）因世界盃足球賽帶動搜尋量暴增。在世界盃淘汰賽，阿根廷上演驚天逆轉秀，讓Google Search打破歷來使用紀錄，創下史上最高流量。

比賽到最後階段，阿根廷先由羅梅洛（Cristian Romero）進球，接著由梅西（Lionel Messi）在第83分鐘扳平比分，最終拿下勝利。

Google知識與資訊部門主管Nick Fox在社群平台表示，阿根廷贏得比賽後，Google Search使用量刷新歷史紀錄。

Google發言人未公布具體數據，但表示比賽勝負底定後，每秒查詢次數（queries per second）創下歷史新高。

此時正值Google試圖證明傳統搜尋引擎在AI時代仍具競爭力之際。隨著聊天機器人愈來愈普及，外界關注搜尋市場是否大受衝擊。目前，Google仍掌控約90%的搜尋市場，股價在過去一年翻倍成長，且今年第1季營收成長率為2022年以來最快。

Google表示，賽後全球搜尋量最高的關鍵字是「阿根廷對埃及」。其他熱門搜尋還包括「阿根廷對哥倫比亞」、「梅西世界盃進了幾球」、「球員撞倒另一名球員犯規叫什麼」以及「這是不是梅西的最後一屆世界盃」等。

精華 FAQ

  • 阿根廷在淘汰賽上演逆轉，先由羅梅洛破門，再由梅西在第83分鐘扳平並最終取勝，讓賽後Google Search搜尋量暴增，刷新歷來最高紀錄。

  • Google發言人沒有公布具體數據，但表示在比賽勝負底定後，每秒查詢次數創下歷史新高，顯示世界盃賽事對搜尋需求有明顯拉抬效果。

  • Google指出，全球搜尋量最高的關鍵字是「阿根廷對埃及」，其他熱門查詢還包括「阿根廷對哥倫比亞」、「梅西世界盃進了幾球」等相關問題。

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