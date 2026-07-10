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「高盧雄雞」大戰「北非黑馬」 宿敵之戰意外掀裁判爭議

記者劉肇育／綜合報導
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世界盃八強賽法摩之戰，阿根廷籍裁判泰歐(右)面對法球員姆巴佩的質疑。(歐新社)
世界盃八強賽法摩之戰，阿根廷籍裁判泰歐(右)面對法球員姆巴佩的質疑。(歐新社)

世界盃八強賽，「高盧雄雞」法國淘汰「北非黑馬」摩洛哥，挺進四強。此役國際足總(FIFA)指派阿根廷籍裁判泰歐(Facundo Tello)組成的裁判組負責執法，由於兩國自上屆四強決賽後恩怨不斷，也讓這項工作分配在賽前引發軒然大波。

對此，法國總教練德尚(Didier Deschamps)在賽前記者會上展現大將之風，極力淡化外界對裁判國籍的質疑。他老神在在地面對媒體提問，強調球隊完全信任賽事官方，「我們必須面對現實，我個人非常信任裁判。這場比賽我們的對手是摩洛哥，而不是裁判。」

隨後德尚更忍不住語帶諷刺地反擊外界對於裁判表現的過度放大，由於日前法國籍裁判勒泰西耶(Francois Letexier)在埃及與阿根廷的16強賽中遭到北非球隊強烈抨擊，德尚藉此幽默聲援法籍裁判，並向即將執法的泰歐喊話，「希望我們對摩洛哥比賽的裁判，能表現得和勒泰西耶先生一樣優秀。」  

摩洛哥隊總教練沃阿比(Mohamed Ouahbi)也淡化了裁判的影響，「關於對法國比賽的裁判，我們指的是一位經驗豐富的裁判，這正是我們想要的，我們希望這種類型的比賽由經驗豐富的裁判執法，所以我們很放心。對陣法國的裁判不太愛輕易出牌，這可能會產生影響，但我不會質疑裁判的水平。」

法國總教練德尚在踢贏摩洛哥後，高舉雙手慶祝。(路透)
法國總教練德尚在踢贏摩洛哥後，高舉雙手慶祝。(路透)

精華 FAQ

  • 法國在世界盃八強賽擊敗摩洛哥，順利淘汰這支北非黑馬並挺進四強。文章重點不只在賽果，也在於賽前裁判安排所掀起的外界爭議。

  • FIFA指派阿根廷籍裁判泰歐執法，但法國與摩洛哥自上屆四強決賽後恩怨不斷，因此裁判國籍與中立性在賽前受到外界高度關注。

  • 德尚表示完全信任賽事官方，強調對手是摩洛哥不是裁判；摩洛哥主帥沃阿比也認為裁判經驗重要，並表示不會質疑其水平。

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