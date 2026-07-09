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韓男足前總教練洪明甫稱願出席聽證會：不回避任何提問

香港中通社9日電
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韓國男足前總教練洪明甫。(歐新社)
韓國男足前總教練洪明甫。(歐新社)

韓國國會文化體育觀光委員會9日審議通過相關計畫，決定於7月22日就韓國足球協會相關事項舉行聽證會，並將6月底辭職的韓國男足前總教練洪明甫列為聽證陳述人。

該委員會表示，將從國會層面調查有關國家男子足球隊主教練任命程序和韓國足協整體管理的各種問題，「並討論如何使該組織正常化」。

據韓聯社報導，洪明甫9日發表聲明稱，向所有熱愛並支持韓國足球的國民致以誠摯歉意。此次比賽結果辜負了大家的期待和支持，也讓許多人感到失望和寒心。就聽證會一事，洪明甫表示，如果舉行，那將是向國民說明世界盃成績的場合，站在那裡的人理應是曾經身為主教練的自己。

他同時表示，將獨自承擔全部責任，如實向國民說明自己所了解的事實，不會回避任何提問。

洪明甫6月29日在墨西哥召開記者會，宣布辭去主教練一職，但未接受媒體提問，此後一直保持沉默。他7月2日突然低調現身美國洛杉磯，一度引發「逃避責任」爭議。

對此，洪明甫解釋稱，隨著時間推移，一些與事實不符的內容不斷傳播。看到曾與自己一道為國家隊付出的球員和教練組成員也陷入誤解和猜測之中，讓他不得不思考繼續保持沉默是否正確。他解釋稱，自己去美國並非為了逃避現實，也不是為了回避應承擔的責任，而是由於當時自己和家人曾遭受威脅，作為一家之主必須保護家人。

洪明甫強調，無論出於何種原因，自己都絕未想過逃避作為主教練應盡的職責，也絕非有意回避公眾。

精華 FAQ

  • 國會文化體育觀光委員會將調查國家男子足球隊主教練任命程序，以及韓國足協整體管理運作是否存在問題，並討論如何讓該組織正常化。

  • 洪明甫表示願意出席聽證會，認為自己作為前主教練，應向國民說明世界盃成績，並承諾獨自承擔責任，如實回答所有提問。

  • 洪明甫解釋，自己前往美國並非逃避現實或責任，而是因為當時本人與家人曾遭威脅，作為一家之主必須優先保護家人安全。

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