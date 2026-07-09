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世界盃／梅西新人卡拍賣破10萬台幣 哈蘭德登最熱搜足球員

記者曾思儒／即時報導
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老牌天王阿根廷「梅西」人氣不減，新人卡近期於Yahoo拍賣上以突破台幣10萬元成...
老牌天王阿根廷「梅西」人氣不減，新人卡近期於Yahoo拍賣上以突破台幣10萬元成交。（圖／Yahoo提供）

美加墨世界盃已經進行到8強階段，不只帶動球迷熱情，更推升沉浸式觀賽設備、熬夜美食，更延燒至國家隊球衣、聯名周邊等收藏商機，台灣購物平台表示，和世界盃相關的商品銷量成長5成，挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）更登拍賣熱搜，成新一代收藏卡王。

身兼「進球機器」與「迷因製造機」的哈蘭德，賽事期間高速圈粉，搜尋量超越老牌天王阿根廷梅西（Lionel Messi）及巴西隊史進球王內馬爾（Neymar Jr.），榮登六月最熱搜足球員。

球員卡收藏則由梅西與哈蘭德共同稱霸，搶下最熱銷「卡王」寶座，其中拍賣一張梅西新人卡，獲得全球權威鑑定機構BGS 9.5金標認證，近期更以突破台幣10萬元（約3116美元）成交。世足周邊買氣升，「足球造型的樂高」衝上熱搜，世足聯名服飾銷量在購物中心的賽事開打後更激增8倍， 其中以設計感十足的「世界盃日本隊客場短袖球衣」最具人氣。

今年世足賽全面升級4K高畫質轉播與高規格音效，帶動電視周銷量成長5成，客廳主流尺寸也由55吋升級至65吋，75至85吋超大螢幕因完美還原球場臨場感，成為成長最快規格。此外，投影機與音響也同步買氣增，萬元級短焦雷射投影機及支援杜比全景聲（Dolby Atmos）的Soundbar音響同步熱賣，家庭劇院音響品類年增逾2成。熬夜觀賽也推升夜食商機，洋芋片、肉乾、堅果及氣泡水等品類買氣提升，帶動整體宵夜零食業績成長2成。

精華 FAQ

  • 包括國家隊球衣、聯名周邊、足球造型樂高、收藏球員卡，以及4K電視、投影機和宵夜零食都明顯熱賣，整體相關商品銷量成長約5成。

  • 哈蘭德在賽事期間以高進球效率和鮮明話題性快速圈粉，搜尋量超越梅西與內馬爾，兼具球星實力與迷因效果，因此登上六月最熱搜足球員。

  • 梅西BGS 9.5金標新人卡拍出逾10萬元，球員卡熱度高；同時75至85吋電視、短焦雷射投影機與Dolby Atmos Soundbar也同步熱賣，家庭觀賽需求大增。

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