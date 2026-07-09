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世界盃／FIFA主席涉「川普關說」免除紅牌遭舉發 IOC將介入調查

記者劉肇育／即時報導
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國際足球總會主席英凡提諾(右)因涉嫌接受美國總統川普的「關說」，違規暫緩美國前鋒...
國際足球總會主席英凡提諾(右)因涉嫌接受美國總統川普的「關說」，違規暫緩美國前鋒巴洛根的紅牌禁賽令，此舉引發國際體壇強烈反彈。(路透)

2026年世界盃足球賽正如火如荼展開，場外卻掀起一場巨大的政治與誠信風暴，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）因涉嫌接受美國總統川普的「關說」，違規暫緩美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌禁賽令，此舉引發國際體壇強烈反彈。人權組織「FairSquare」已宣布向國際奧會（IOC）道德委員會提出正式申訴，指控英凡提諾嚴重違反「政治中立」原則，IOC恐將對此展開正式調查。

美國前鋒巴洛根在對陣波赫的比賽中領到紅牌，依常理應在下一場賽事自動禁賽。未料，在川普親自向英凡提諾為這名25歲前鋒「講情」後，FIFA紀律委員會竟罕見地在賽事途中破例暫緩禁賽，引發體壇譁然。

由於英凡提諾自2020年起便具有IOC委員身分，IOC對其言行具有實質管轄權。體育人權組織「FairSquare」怒批，FIFA此舉讓政治力實質干預球場公平性，嚴重破壞體育的核心價值，因此決定遞狀舉發。

對此，IOC方面證實已密切關注事態發展，並強調只要收到正式申訴，道德委員會就會立即依法介入調查。除了IOC面臨立案調查的壓力外，歐洲議會目前也有多達35位議員聯署表達強烈抗議，痛批此舉是「對正義的褻瀆」，要求各國足球協會施壓FIFA道德委員會同步展開調查。身陷「政治染指球場」風暴的英凡提諾，恐將面臨上任以來最大的誠信危機。

精華 FAQ

  • 他被指在川普介入後，讓FIFA紀律程序破例暫緩美國前鋒巴洛根的紅牌禁賽，因而被質疑接受政治關說並干預賽事公平。

  • FairSquare認為英凡提諾身為IOC委員，卻讓政治力量影響球場裁決，已違反政治中立原則，因此要求IOC道德委員會啟動調查。

  • IOC表示若收到正式申訴將依法介入，歐洲議會35位議員也聯署抗議，批評此舉褻瀆正義，並要求相關足球組織展開調查。

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