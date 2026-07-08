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不只是退出世界盃？內馬爾傳考慮「直接退休」等3選項

中央社／巴西利亞8日綜合外電
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巴西球星內馬爾。（路透）
巴西球星內馬爾。（路透）

巴西隊止步2026年世界盃16強，陣中34歲球星內馬爾（Neymar）賽後跪地痛哭，證實這將是他最後一屆世足。最新報導指出，內馬爾未來去向出現意外轉折，他正認真考慮從足壇退休。

運動媒體Athlon Sports報導，巴西週末以1比2不敵挪威，在2026年世界盃16強賽遭淘汰出局。巴西最後一球是由明星前鋒內馬爾攻進，他在本屆世界盃僅出賽兩場。

內馬爾在那場比賽尾聲踢進一記12碼罰球，但當時巴西已無力回天，沒有時間扳平戰局。

巴西代表隊出局後，內馬爾證實2026年世界盃是他的最後一舞。內馬爾說：「我努力過，也嘗試過了。一切從這裡開始，也從這裡結束。現在，一切都結束了。」

許多球迷預期他將決定從巴西國家隊退休，但也有不少人質疑，他是否指的是結束整個職業生涯。巴西最新報導指出，內馬爾正在認真考慮高掛球鞋。

巴西媒體UOL Esporte報導，內馬爾不排除從足球界退休的可能性，在接下來幾天，他可能會對自己的職業生涯做出決定。

內馬爾目前與桑托斯隊（Santos FC）的合約將持續到今年底，但他現在正在休息並處於休假階段，之後才會回到球隊報到。

巴西媒體報導指出，對於他在足壇的未來，內馬爾正在考慮3個選項。其中一個是效力於桑托斯，直到他的合約結束。另一個選項是可能加盟其他俱樂部。

第3個選項是退休，且有傳言指出，內馬爾身邊的人士不排除他就此結束職業生涯的可能性。

許多人指出，內馬爾團隊對於他將退休的討論是認真的，因為他的父親最近才在社群媒體發文向他喊話，寫道：「阿內（Ney），我求你一件事：請繼續踢足球，拜託了。」

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 他在賽後表示自己已經努力過、嘗試過，並強調「一切從這裡開始，也從這裡結束」，等同宣告2026年世界盃是他的最後一舞。

  • 報導指出，他有3個方向可選：留在桑托斯直到合約到期、轉會其他俱樂部，或直接高掛球鞋退出職業足球。

  • 因為巴西媒體稱他的團隊對退休討論是認真的，加上父親也公開喊話希望他繼續踢球，顯示這項決定已進入關鍵階段。

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