世界盃／樂極生悲摔斷手 英格蘭老將動完手術仍想上場

英格蘭前一戰以3：2險勝地主墨西哥，韓德森賽後慶祝時試圖跳過球場邊的廣告看板卻不慎摔倒，造成手臂骨折嚴重傷勢。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 英格蘭老將韓德森在擊敗墨西哥後慶祝不慎摔斷手臂，已完成手術，球隊仍討論是否讓他列入16強出賽名單，盼他帶傷續戰。

英格蘭36歲老將韓德森（Jordan Henderson）在擊敗墨西哥後慶祝卻意外成傷兵，樂極生悲的代價是手臂骨折，比賽還沒結束就進行手術，不過並沒排除再度上陣的可能性。

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英格蘭前一戰以3：2險勝地主墨西哥，韓德森賽後慶祝時試圖跳過球場邊的廣告看板卻不慎摔倒，造成手臂骨折嚴重傷勢，最後是上擔架離場；他接續在社群上傳在病床比「讚」的照片，宣布完成手術，還寫下「準備好星期六的大賽」。

韓德森是在英格蘭位於堪薩斯的基地完成手術，且英國《BBC》報導，雖然機率不大，16強淘汰賽沒下場的韓德森仍會被列進出賽名單，且會討論他帶傷上陣的可能性。

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隊友羅傑斯（Morgan Rogers）表示，韓德森受傷卻沒被排除在名單外，顯現出他為人的成功，「我希望他能繼續和我們一起參加接下來的比賽。他不會排除自己出戰的可能性，我們也不會。」

羅傑斯提到，韓德森對自身身體、能力和自信的信念，以及他為人處世的方式和代表的精神，對球隊至關重要，「他可以說是球隊的靈魂人物，今天早上看到他笑容滿面，看到他如此開心，無論過去48小時發生了什麼，這都讓人感到欣慰，希望我們能盡快讓他重返賽場。」

英格蘭8強將交手前一場淘汰冠軍熱門巴西的挪威，比賽將於周六下午5點開踢。