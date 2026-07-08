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世界盃決賽中場秀 小賈斯汀驚喜加盟 11分鐘黃金陣容曝光

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加拿大流行天王小賈斯汀將加入世界盃決賽中場秀演出。(美聯社)
加拿大流行天王小賈斯汀將加入世界盃決賽中場秀演出。(美聯社)

國際足總（FIFA）宣布，加拿大流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）將加入2026年世界盃決賽中場秀演出陣容，與瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）及南韓天團BTS共同擔任表演嘉賓。這場世界盃史上首次舉辦的決賽中場秀，將於7月19日在紐約新澤西體育場登場。

FIFA表示，這場長約11分鐘的中場表演將集結多位國際知名藝人，節目由Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）策劃製作，希望透過音樂傳遞團結與希望的訊息。

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示：「當今世界最需要的，就是教育。我們很高興小賈斯汀加入瑪丹娜、夏奇拉與BTS，共同為世界盃決賽中場秀領銜演出，支持FIFA Global Citizen教育基金，幫助世界各地兒童獲得優質教育與足球發展機會。」

此次中場秀將為「FIFA Global Citizen教育基金」募款，目標籌募1億美元，用於擴大全球兒童接受優質教育及足球訓練的機會。FIFA表示，目前已募得超過5000萬美元，此外，本屆世界盃每售出一張比賽門票，都將提撥1美元捐入基金，支持世界各地的教育及社會公益計畫。

小賈斯汀表示：「世界盃以其他活動無法做到的方式凝聚全世界。我很感謝能參與這場中場秀，更高興知道這項活動已經在幫助全球更多孩子獲得教育機會。」

精華 FAQ

  • FIFA宣布，小賈斯汀將加入表演陣容，並與瑪丹娜、夏奇拉及南韓天團BTS共同登台，成為這場史上首次決賽中場秀的核心卡司。

  • 這場中場表演預計長約11分鐘，由Coldplay主唱克里斯馬汀策劃製作，目標是透過音樂傳遞團結與希望，並提升全球關注度。

  • 活動將為FIFA Global Citizen教育基金募款，目標籌集1億美元，用於擴大全球兒童獲得優質教育與足球訓練的機會，目前已募得超過5000萬美元。

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