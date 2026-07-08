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世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

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世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

編譯陳律安／綜合外電
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葡萄牙隊長C羅。（路透）
葡萄牙隊長C羅。（路透）

隨美國與葡萄牙6日雙雙遭淘汰，世界盃八強賽門票的售價迅速暴跌近60%，反映賽事失去美國隊與葡萄牙人氣巨星C羅（Cristiano Ronaldo）號召力的衝擊。

根據TickPick資料，截至7日下午，洛杉磯地區訂10日開踢的八強賽，最低入場票價已從2950美元跌至約1200美元，跌幅達59.3%。

美國隊6日在西雅圖以1：4敗給比利時、葡萄牙同日也以0：1不敵西班牙，宣告當家球星C羅的世界盃生涯劃下句點，使洛杉磯這八強賽失去重要球星號召力。若賽事由美國對上葡萄牙，票價很可能遠高於目前水準。

根據福斯（Fox）初步數據，美國與比利時6日這場賽事吸引3,000萬人收看，加上另有1200萬人透過Comcast旗下Telemundo頻道及串流平台Peacock收看西語轉播，合計4,200萬名觀眾，刷新上周才創下收視的紀錄。

本屆世界盃所以收視人數驚人，部分原因在於賽事於北美舉行，開球時間對美國觀眾相當友善。此外，維德角一路扮演黑馬的驚奇之旅，也成功吸引民眾目光。

福斯體育市場洞察與數據分析主管馬維希爾表示：「我認為現在已經可以斷言，足球已成功打入美國主流市場。」

截至6日下午，定7月19日在新澤西州舉行的世界盃決賽，最低入場票價為9346美元；不過，票價勢必還會變動，取決於哪些隊伍有望闖冠軍戰。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 主因是美國隊與葡萄牙先後出局，失去主場與C羅等人氣球星加持，讓賽事吸引力驟降。原本若由美國對葡萄牙，票價預期會更高。

  • 根據TickPick資料，洛杉磯八強賽最低入場票價從2950美元跌至約1200美元，跌幅達59.3%。這顯示熱門對戰組合消失後，市場快速重新定價。

  • 福斯初步數據顯示，美國對比利時一役有3000萬人收看，另有1200萬人透過Telemundo與Peacock觀看西語轉播，合計4200萬人，創下新高。

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