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川普干預FIFA 霍啟剛：美國政客讓世界盃失去尊嚴

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美國總統川普2025年8月22日在華府白宮橢圓形辦公室發表談話，FIFA主席英凡...
美國總統川普2025年8月22日在華府白宮橢圓形辦公室發表談話，FIFA主席英凡提諾在一旁聆聽。(美聯社)

香港立法會議員霍啟剛近日在港媒發表評論，2026年世界盃受到政治因素干擾，他並批評美國政客介入體育事務，導致賽事公平性與國際體育精神受到衝擊。霍啟剛認為，美國總統川普為了美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）因紅牌停賽，致電國際足協（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），是「以政治干預體育最赤裸的操作」，更直言「世界盃失去了最純粹的靈魂」。

霍啟剛在香港01撰文，體育應與政治分開，是國際體育界長期堅守的核心價值。他認為，若主辦國憑藉政治及經濟實力影響紀律制度或比賽規則，不僅破壞公平競技原則，也將削弱全球球迷對足球運動的信任，對國際體育秩序造成嚴重衝擊。

他指出，美國在本屆世界盃期間將國家安全與入境政策帶入賽事，包括部分參賽國球迷、裁判及足協官員入境受限，不同主辦國之間的入境標準也不一致，使部分球迷前往加拿大觀賽比赴美國更為容易，影響世界盃作為全球體育盛事的開放精神。

霍啟剛並以伊朗隊為例表示，在美方政策影響下，球隊須將訓練基地設於墨西哥邊境，比賽當天才能入境美國，賽後立即離境，無法在美停留休息。他認為，此類安排已影響球員備戰及公平競爭環境，也凸顯政治因素介入國際體育賽事。

霍啟剛表示，FIFA近年持續透過改革提升比賽公平性，例如推出十秒換人新制、強化反種族歧視措施，但若政治干預凌駕於競賽規則之上，將使相關努力失去意義。他呼籲國際社會共同維護體育的獨立性，拒絕政治操弄，讓體育回歸公平競技的本質。

展望2028年洛杉磯奧運，霍啟剛表示，希望賽會能排除政治干擾，秉持奧林匹克精神，讓不同國家和地區的運動員在公平、公正的環境下競技，維護體育團結世界的核心價值。

香港立法會議員霍啟剛。（中新社）
香港立法會議員霍啟剛。（中新社）

精華 FAQ

  • 他認為川普為巴洛根紅牌停賽而致電FIFA主席，等同以政治力量介入體育紀律，是最赤裸的操作，也會破壞賽事應有的公平原則與國際體育精神。

  • 霍啟剛指出，美國把國家安全與入境政策帶入賽事，造成部分球迷、裁判及足協官員入境受限，且各主辦國標準不一，連觀賽便利度也受影響。

  • 他呼籲國際社會共同維護體育獨立性，拒絕政治操弄，讓比賽回歸公平競技本質，也希望2028年洛杉磯奧運能排除政治干擾，維持奧林匹克精神。

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