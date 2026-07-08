世界盃／加拿大求「共享」哈蘭德 挪威首相：他是非賣品
加拿大總理卡尼（Mark Carney）7日在土耳其安卡拉舉行的北約峰會期間，與挪威首相史托爾（Jonas Gahr Stoere）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會晤時，不忘以世界盃足球炒熱氣氛，開玩笑希望挪威能把當家射手哈蘭德（Erling Haaland）「借給」加拿大參加下一屆世界盃，引來現場一陣笑聲。
卡尼是在峰會場邊與史托爾及梅爾茨會面。前一天，加拿大才與德國、挪威合作夥伴達成潛艦採購協議，卡尼在談及加拿大與挪威的密切合作關係時，順勢將話題延伸到足球。
卡尼笑說：「互通合作也代表可以共享人員。如果下一屆世界盃，你們願意把哈蘭德借給我們，那我們將會非常、非常感激。」
這番話讓史托爾當場大笑，並立刻做出維京人划船的動作回應：「他是非賣品。」
哈蘭德本屆世界盃狀態火熱，至今已攻進7球，率領挪威在16強爆冷淘汰巴西，成功闖進8強，接下來將於本周六迎戰英格蘭，爭奪4強席位。
至於身為本屆世界盃共同主辦國的加拿大，雖已止步淘汰賽，但球隊仍締造歷史，先後拿下隊史世界盃首個積分、首場勝利及首次淘汰賽勝利，完成令人驚豔的一屆賽事。
卡尼在安卡拉舉行的北約峰會場邊會晤時，笑稱若挪威願意把當家射手哈蘭德「借給」加拿大參加下一屆世界盃，加拿大將會非常感激，現場氣氛因此大為輕鬆。 史托爾聽完後當場大笑，並做出維京人划船的動作，以幽默方式回應說哈蘭德是非賣品，明確表示不可能把這位王牌前鋒讓給加拿大。 哈蘭德目前已攻進7球，率挪威爆冷淘汰巴西並晉級8強，接下來將對英格蘭；加拿大雖止步淘汰賽，仍締造隊史首積分、首勝與首場淘汰賽勝利。
精華 FAQ
卡尼在安卡拉舉行的北約峰會場邊會晤時，笑稱若挪威願意把當家射手哈蘭德「借給」加拿大參加下一屆世界盃，加拿大將會非常感激，現場氣氛因此大為輕鬆。
史托爾聽完後當場大笑，並做出維京人划船的動作，以幽默方式回應說哈蘭德是非賣品，明確表示不可能把這位王牌前鋒讓給加拿大。
哈蘭德目前已攻進7球，率挪威爆冷淘汰巴西並晉級8強，接下來將對英格蘭；加拿大雖止步淘汰賽，仍締造隊史首積分、首勝與首場淘汰賽勝利。
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