我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趕下班 醫生誤將酒精當麻醉 婦索賠1300萬

一洲焦點／川普撂狠話伊戰到底、民主黨緬因州提名亂鬥

世界盃比利時粉色球衣搶眼 設計源於超現實主義畫作

中央社巴黎8日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比利時在2026年世界盃足球賽穿著的客場球衣以淺藍與粉紅做出罕見搭配，在綠茵球場...
比利時在2026年世界盃足球賽穿著的客場球衣以淺藍與粉紅做出罕見搭配，在綠茵球場上相當顯眼。這款球衣以超現實主義畫家馬格利特畫作為設計靈感，被稱為「馬格利特球衣」。(路透)

比利時在2026年世界盃足球賽穿著的客場球衣以淺藍與粉紅做出罕見搭配，在綠茵球場上相當顯眼。這款球衣以超現實主義畫家馬格利特畫作為設計靈感，被稱為「馬格利特球衣」。

比利時的主場球衣是符合其暱稱「紅魔鬼」形象的紅色，客場球衣則是淺藍、粉紅和白色交雜，球衣內側後領口處寫有「這不是球衣」（Ceci n’est pas un maillot）字樣。

比利時皇家足球協會（RBFA）和運動用品品牌Adidas今年3月發表這款球衣，其設計是向比利時畫家馬格利特（René Magritte）畫作「形象的背叛」（La Trahison des images）及「空間之聲」（La Voix des airs）致敬。

「形象的背叛」呈現一支煙斗，但下方一行字寫著「這不是煙斗」（Ceci n’est pas une pipe）。

根據比利時皇家足球協會網站說明，淺藍、粉紅和白色呼應馬格利特常使用的視覺語言，球衣上的圓形圖案象徵足球。

在本屆世界盃賽事，比利時這款球衣於本月1日對戰塞內加爾時首次亮相。

比利時媒體SoSoir報導，這款球衣評價不一。有人中意它泡泡糖般的柔和色調，例如比利時球員麥尼爾（Thomas Meunier）接受「最新消息報」（Het Laatste Nieuws）訪問時說：「這件球衣充滿藝術感，我很喜歡。與眾不同很重要。我們的經典球衣當然也很好看，但這款真的很特別。」

但也有人持相反看法，例如英國「觀察家報」（The Observer）將這款球衣比擬為「兒童睡衣」。

RTL等媒體報導，由於國際足球總會（FIFA）規定不得在賽事期間的正式服裝設備上展示或提到第3方品牌、事件或標誌，除非是屬於官方贊助商，因此不准「這不是煙斗」這行字出現在比利時球衣上。

歐洲第一電台（Europe 1）提到，2022年世界盃也曾發生類似案例，當時比利時隊一款上衣融入「明日世界電子音樂節」（Tomorrowland）視覺設計，印有LOVE（愛）字樣，也被要求不得展示。

比利時球員所穿的正式球衣將「這不是煙斗」藏在內側後領口處，從外觀看不到；但在市面販售的球迷版球衣，則印在顯眼的外側後領口處。

在Adidas法國及比利時官方網站上，目前兩種客場球衣都已缺貨，售價分別為150歐元（約171美元）和100歐元。

比利時下一場比賽將於美東時間10日下午3點對上西班牙，爭奪4強門票。

精華 FAQ

  • 這款球衣的設計靈感來自比利時超現實主義畫家馬格利特，並向他的作品《形象的背叛》與《空間之聲》致敬，因此也被稱為「馬格利特球衣」。

  • 客場球衣以淺藍、粉紅和白色交雜，並加入圓形圖案象徵足球，整體色調罕見且柔和，與傳統足球球衣差異大，因此在綠茵場上格外顯眼。

  • 因FIFA規定正式比賽服裝不得展示第三方品牌、事件或標誌，若涉及非官方贊助內容可能被禁止，因此比賽用球衣把標語藏在內側後領口，市售球迷版才會印在外側。

世界盃

上一則

回顧世界盃16強賽：美加墨地主國淘汰 C羅、內馬爾哭著說再見

延伸閱讀

日本惜敗沒關係 客場球衣帥到賣翻 比上屆銷量暴增近30倍

日本惜敗沒關係 客場球衣帥到賣翻 比上屆銷量暴增近30倍
重磅快評／國際政治淪亡的正義 神秘地在足球場上實現了

重磅快評／國際政治淪亡的正義 神秘地在足球場上實現了
世界盃／美國隊巴洛根領紅牌仍可上場 比利時教頭：愚人節笑話嗎

世界盃／美國隊巴洛根領紅牌仍可上場 比利時教頭：愚人節笑話嗎
世界盃／川普介入紅牌爭議反成動力 比利時奪勝後官方開酸

世界盃／川普介入紅牌爭議反成動力 比利時奪勝後官方開酸

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40

超人氣

更多 >
過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中
美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了

美國海關一句「打開微信」 華女10年旅遊簽瞬間沒了
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...

華女持有效簽證入境洛杉磯 突遭CBP帶走 只因...
多種病痛都從身體發炎來 養成六個早晨習慣能有效預防

多種病痛都從身體發炎來 養成六個早晨習慣能有效預防