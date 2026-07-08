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世界盃／質疑川普關說 歐洲議員怒批FIFA 要求徹查英凡提諾

記者劉肇育／即時報導
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國際足總主席英凡提諾（右）2025年頒發自創的FIFA和平獎給美國總統川普（左）...
國際足總主席英凡提諾（右）2025年頒發自創的FIFA和平獎給美國總統川普（左）。(美聯社)

世界盃賽場外掀起政治干預風暴，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）日前因暫緩美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌禁賽令，遭質疑是受到美國總統川普（Donald Trump）施壓。對此，數十名歐洲議會議員正串聯發起調查，痛批FIFA此舉破壞運動公平性，「簡直是向川普政府低頭」。

現年25歲的美國前鋒巴洛根，在32強對陣波赫的比賽中領到紅牌，依規定隔場必須禁賽一場。然而，在川普親自致電英凡提諾「關切」後，FIFA紀律委員會竟在賽前破天荒急轉彎暫緩禁賽令，讓巴洛根得以順利上陣，此舉隨即引發軒然大波。

對此，歐洲議會議員安德魯斯（Barry Andrews）等人發表聯合聲明，強烈譴責FIFA在賽事中途更改紅牌禁賽規則，是對正義的扭曲。目前已有35位議員連署，敦促歐盟各國足協施壓FIFA倫理委員會展開調查，釐清政治勢力是否介入，同時也將檢視先前川普獲頒「FIFA和平獎」等損及政治中立的爭議行為。

儘管FIFA強調暫緩禁賽是紀律委員會的獨立決定，但歐洲議員痛批，體育的美好在於公正透明，一旦讓政治壓力決定誰能上場，競賽的公平性將蕩然無存。

精華 FAQ

  • 核心事件是巴洛根原本依紅牌規定應禁賽一場，但FIFA在川普致電英凡提諾後，賽前突然暫緩禁賽令，讓他得以出賽，引發外界質疑決策並非單純依紀律程序。

  • 歐洲議會議員強烈譴責FIFA更改禁賽規則，並要求歐盟各國足協施壓FIFA倫理委員會啟動調查，釐清是否存在政治勢力介入，同時檢視相關政治中立爭議。

  • 議員認為，若球員能因政治壓力而改變禁賽結果，代表賽事規則可能被權力左右，破壞公正透明原則，也會削弱球迷對世界盃競賽公平性的信任。

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