世界盃／挪威8強賽前「多人咳嗽生病」教頭：冷氣和舟車勞頓所致

7月5日，挪威與巴西16強賽前，球員合影。（新華社）

挪威即將於11日的世界盃 足球賽8強賽與英格蘭一較高下，不過這支「維京軍團」近來隊內持續有人出現咳嗽等症狀。

「每日電訊報」（The Telegraph）報導，截至目前，隊史首闖世界盃8強的挪威國家隊有2名球員因病缺賽：先是拉森（Jorgen Strand Larsen）病倒缺席了與伊拉克的小組賽首戰，接著皮德生（Marcus Holmgren Pedersen）也因身體抱恙而錯過了對巴西的16強賽。

挪威總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）證實，隨隊的50多名球員與工作人員老有人出現「咳嗽和燒聲」的症狀。

就連他自己都在球隊小組賽最後1戰敗給法國之後的記者會上，出現明顯的咳嗽症狀。

挪威媒體「每日雜誌報」（Dagbladet）報導，針對隊上的感冒狀況，索爾巴肯解釋，發燒的其實只有拉森；咳嗽、聲音沙啞則是零星出現在隊內。他說：「這裡有冷氣、飛機、換衣間等等，我們有50幾個人，若完全沒有人出狀況才奇怪。」

挪威日前在16強賽以2比1擊敗巴西後，儘管隊內受到感冒病毒陰影籠罩，索爾巴肯仍讓全隊放假一晚。他被拍到在球員休息室對當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）說：「今晚你可以出門慶祝。」

幸運的是，正瞄準世界盃金靴獎的哈蘭德並未傳出災情。出生在英格蘭里茲（Leeds）的哈蘭德，目前與阿根廷的梅西（Lionel Messi）、法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）同以7球並列射手榜首位。

本屆世界盃由美國、墨西哥、加拿大共同主辦。索爾巴肯認為，球隊比賽後又得在不同主辦城市移動，是這波導致多名球員生病的原因。

另一方面，英格蘭昨天在16強驚險以3比2擊退墨西哥後，抓緊這幾天的空檔休息，替美東晚間11日在佛州邁阿密（Miami）開踢的8強賽備戰。

英格蘭力拚自2018年以來首度晉級世界盃4強；挪威則希望延續本屆賽事的驚奇之旅。

索爾巴肯說：「我們必須好好研究英格蘭。我們當然有看他們在本屆賽事的比賽，他們是一支非常強的隊伍。希望這將會是一場十分激烈、旗鼓相當的比賽。」

世界新聞網製圖