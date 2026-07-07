世界盃／哈蘭德撞臉「七龍珠」魔人普烏 本尊認證：我不否認

挪威球星哈蘭德。（路透）

世界盃 足球賽率領挪威隊史上首次闖進8強的哈蘭德（Erling Haaland）近日親自承認長得像「七龍珠」人氣角色「魔人普烏」。

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「日刊體育」報導，美國知名流行文化帳號hidden.ny日前在Instagram發文，將哈蘭德與魔人普烏的照片並列，寫道「球迷都說哈蘭德長得像魔人普烏。」照片中比較了兩人向後梳的髮型，以及帶著笑容的神情，引發網友熱烈討論。

隨後，哈蘭德本人也現身留言，寫下「我也不否認（I mean I don't disagree.）」，親自認證這個說法。這則留言獲得近8萬個讚，讓不少球迷笑翻。

事實上，這位「怪物前鋒」多年來就一直被國內外球迷認為神似已故漫畫家鳥山明創作的「七龍珠」人氣角色魔人普烏。甚至有網友笑說，「自從看到有人說哈蘭德像魔人普烏之後，就中了只能把他看成魔人普烏的詛咒。」

這個話題也在海外持續發酵，不少網友表示，「我一直都覺得哈蘭德長得像魔人普烏，現在看到國外瘋傳各種惡搞圖，才知道原來全世界都這樣想」、「原來哈蘭德是魔人普烏這件事，是全球共識。」

除了外貌相似之外，也有球迷將兩人的超強實力聯想在一起，留言表示「哈蘭德強到根本就是魔人普烏」、「哈蘭德和魔人普烏都是強大又令人害怕的角色，但其實兩個人的個性都很好。」