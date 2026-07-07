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他才是世界盃MVP…沒穿球衣也搶鏡「出鏡率」打敗球星

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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貝克漢（David Beckham）。（路透）
貝克漢（David Beckham）。（路透）

據雅虎新聞網報導，貝克漢（David Beckham）雖然沒有踏上今年世界盃的賽場，但球迷們笑稱，他在電視螢幕上的曝光時間，甚至超越了部分正在參賽的球員。

這位前英格蘭隊隊長在整個賽事期間頻繁現身於多支高知名度廣告之中，也引發觀眾兩極化的反應。有人打趣表示，自己似乎每次轉到廣告時段都能看到貝克漢的身影，而事實上，他的確無處不在。

在本屆世界盃期間，這位51歲的足球傳奇為多個全球知名品牌代言，包括美國銀行（Bank of America）、樂事洋芋片（Lay’s）、家得寶（Home Depot）、麥當勞（McDonald’s）、Stella Artois啤酒，以及愛迪達（Adidas）等。

根據太陽報（The Sun）報導，市場分析人士估計，貝克漢可能因參與本屆世界盃相關商業活動，獲得約1900萬英鎊（約2500萬美元）的收入。行銷分析公司Marketing Made Clear向該媒體表示，「品牌選擇與貝克漢合作，是因為他具有高度可信度，同時擁有極高的辨識度。」

在周一晚間美國對陣比利時的比賽期間，球迷們也紛紛在社群平台上討論這位足球巨星驚人的廣告曝光率。

一名網友在 X上笑稱，「貝克漢才是這屆世界盃真正的MVP。他在廣告裡出現的次數太誇張了，肯定賺翻了，太厲害了。」

另一名球迷則調侃，「貝克漢應該從來沒有真的在家得寶買過東西吧。」

還有人留言，「我已經等不及貝克漢暫時回到迪士尼金庫（Disney Vault），讓他的廣告消失一陣子了。」

但也有粉絲表示，「沒錯，我非常喜歡在每一支廣告裡看到貝克漢。」

這位出生於倫敦東區的足球偶像於2013年正式退役。離開職業賽場後，他並未淡出聚光燈，而是持續拓展自己的商業版圖，其中包括成為美國職業足球大聯盟邁阿密國際足球俱樂部（Inter Miami）的共同所有人。

精華 FAQ

  • 因為他雖然沒有上場踢球，卻在多支高知名度廣告中頻繁曝光，讓觀眾覺得他在電視上的出現次數甚至超過部分球員，因此成為話題人物。

  • 內文指出，他代言的品牌包括美國銀行、樂事洋芋片、家得寶、麥當勞、Stella Artois啤酒，以及愛迪達等國際知名企業，涵蓋多個不同產業。

  • 根據太陽報引述的市場分析人士估計，貝克漢可能因本屆世界盃相關商業活動獲得約1900萬英鎊，折合約2500萬美元，顯示其商業價值依舊驚人。

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