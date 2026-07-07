我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約暴雨恐洪災 曼達尼籲遠離地下室、減少出行

紐約生存手冊／大型國際賽事不斷 慎防數位詐騙

川普介入世界盃成先例 英政界籲FIFA別雙標 自家後衛也要比照辦理

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026年世足賽5日舉行16強賽，由墨西哥對陣英格蘭，英格蘭球員昆薩領紅牌後離場...
2026年世足賽5日舉行16強賽，由墨西哥對陣英格蘭，英格蘭球員昆薩領紅牌後離場。（美聯社）

美國總統川普公開承認，曾就美國代表隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）被判紅牌一事，聯絡國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），而巴洛根獲准暫緩執行停賽，也引發歐洲各地足球界與政界人士質疑。英國政界人士6日要求FIFA比照辦理，讓同樣領紅牌的英格蘭後衛昆薩（Jarell Quansah）享有相同待遇。

路透報導，英格蘭將於11日在邁阿密舉行的世界盃8強賽迎戰挪威。昆薩狀況和巴洛根一樣，在英格蘭3比2擊敗墨西哥的16強賽遭紅牌罰下，面臨自動停賽一場。一名知情人士表示，英格蘭足球總會（FA）正考慮是否提出上訴；FIFA則未回覆路透社多次詢問，是否會依據相同規定審理昆薩的案件。

不過，巴洛根獲准暫緩停賽已成為本屆世足賽最大爭議。儘管英凡提諾表示，他當時告訴川普，此案將由FIFA司法機構獨立裁決，但英國工黨國會議員勞（Noah Law）與昂恩（Melanie Onn）分別在社群媒體公開致函英凡提諾，要求將昆薩因領紅牌而自動停賽一場的處分，延後至世足賽結束後執行，並援引巴洛根案作為先例。

勞寫道，雖然他認為昆薩領到紅牌並無不妥，但應將他的停賽延後至本屆世界盃結束後再執行。昂恩則表示，若一名球員可以因延後停賽而受惠，另一名情況實質相同的球員卻不能，將很難自圓其說。兩人都認為，FIFA若不能一體適用規則，將有損外界對其懲處制度的信心。

英國國會議員此次介入，是首次有人試圖援引巴洛根案替其他球員爭取相同待遇，也可能使FIFA所稱由司法機構作出的裁決，進一步演變為是否一體適用相同標準的更廣泛考驗。

另一方面，英國下議院文化、媒體與體育委員會主席迪奈納奇（Caroline Dinenage）呼籲FIFA，儘速說明暫緩執行巴洛根停賽處分的決定。她表示，FIFA這項裁決可能為本屆世足賽蒙上陰影，「如果體育競賽要有意義，規則與法律就必須平等適用於所有球隊。FIFA必須儘快出面說明這項決定的依據，並回應外界對程序可能受到政治干預的質疑。」

精華 FAQ

  • 川普公開承認曾就美國代表隊前鋒巴洛根的紅牌停賽事宜，直接聯絡FIFA主席英凡提諾，並使巴洛根獲准暫緩執行停賽。

  • 因為英格蘭後衛昆薩與巴洛根情況相似，也因紅牌面臨自動停賽一場；英國議員認為若前者可延後處分，後者也應享有相同待遇。

  • 外界擔心FIFA若對相同紅牌案件採不同標準，將被視為雙重標準，甚至可能受政治干預，進而削弱其懲處制度與裁決權威。

世界盃

上一則

重磅快評／國際政治淪亡的正義 神秘地在足球場上實現了

延伸閱讀

世界盃／有樣學樣？英格蘭後衛紅牌禁賽 英足協考慮上訴

世界盃／有樣學樣？英格蘭後衛紅牌禁賽 英足協考慮上訴
川普認了致電FIFA重審紅牌：我沒有要求結果

川普認了致電FIFA重審紅牌：我沒有要求結果
巴洛根紅牌禁賽無法翻案？美球迷喊話川普出面說情

巴洛根紅牌禁賽無法翻案？美球迷喊話川普出面說情
川普致電FIFA主席 美將巴洛根16強獲准出賽

川普致電FIFA主席 美將巴洛根16強獲准出賽

熱門新聞

美國隊1日在32強淘汰賽擊敗波赫，賽後全場齊唱《鄉村路帶我回家》。（美聯社）

世界盃╱美國隊獲勝 為何全場齊唱「鄉村路」？

2026-07-02 17:26
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
足球傳奇梅西（Lionel Messi）。（美聯社）

梅西也逃不過…美國機場「無差別安檢」全程笑著配合

2026-07-02 15:05
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）被換下場後，向現場球迷鼓掌致意。(路透)

世界盃／美國隊贏球 休息室卻氣氛詭異 普利西奇：我們被逼入極限

2026-07-02 01:40
5月10日，NBA季後賽第二輪灰狼對馬刺第四戰，灰狼隊老闆A-Rod在場邊為球隊加油。（美聯社）

MLB／25萬滾出38億身家 A-Rod曝商戰心法受洋基老闆啟發

2026-07-04 04:40

超人氣

更多 >
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎