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世界盃／紅牌爭議下踢走美國 比利時球員跳「川普舞」慶祝

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比利時球員6日獲勝後在場上慶祝。(新華社)
比利時球員6日獲勝後在場上慶祝。(新華社)

世界盃16強賽於6日舉行比利時對美國，賽前美國隊當家前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的「紅牌緩刑」引起極大爭議，美國川普總統更直白表示曾親自打電話給國際足總（FIFA）主席關切，使這場比賽格外獲得關注。最終比利時以4：1淘汰美國，賽後比利時球員們更大跳「川普舞」（Trump dance）慶祝。

巴洛根在1日對波赫的32強賽中吃下紅牌，本應在6日對比利時的16強賽中禁賽一場，國際足總5日卻又准許巴洛根出賽。川普6日證實他致電FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）敦促再審此判決，但並未要求有結果；政治新聞網站Politico則指出，川普和官員動用了遊說、法律及外交手段，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等人也參與其中。

此舉引發足球界軒然大波，不只比利時不滿，歐洲足總也批評國際足總跨越紅線，難以置信。

英凡提諾6日發表聲明回應稱，「FIFA的獨立司法機構正在進行法律程序，此案將由主管機構在適當時候作出裁決」。

結果在6日的比賽上，美國隊表現差強人意，巴洛根雖然先發上場卻沒有建樹，最終輸給比利時隊，世界盃止步16強。

賽後，比利時球員被拍到在球場上大跳「川普舞」慶祝。這種舞步的特色是緩慢地用手勢擊打空氣和搖動臀部，源自川普在造勢活動上隨著歌曲「YMCA」起舞時的動作，已成為網路及運動賽場上一種「迷因式」流行，美國隊隊長普利西奇（Christian Pulisic）也曾在比賽中用川普舞來慶祝進球。

還有許多網民在社群上嘲諷川普，「比利時要被課關稅了」、「川普正在致電FIFA問8強能不能改成9強」、「我擔心川普看錯國旗，把關稅課到德國身上」，還有人用AI製圖把川普變成VAR裁判，親自在VAR室裡檢視比賽是否有犯規。

▲ 影片來源：X＠BrickCenter_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 巴洛根在32強對波赫時領到紅牌，原本應於對比利時的16強賽禁賽，但國際足總卻在賽前准許他出賽，因此引起美國與外界對判決公正性的強烈質疑。

  • 報導指出，川普證實曾致電FIFA主席英凡提諾，敦促重新審視巴洛根的處分；Politico還稱，美國官員動用遊說、法律與外交等手段介入此事。

  • 比利時在比賽中以4比1擊敗美國，讓對手止步16強，賽後球員在場上大跳川普舞慶祝，也成為網路熱議焦點與嘲諷川普的素材。

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