世界盃／被罵「冒充法國人」 姆巴佩回擊巴拉圭參議員：令人不齒

法國隊前鋒姆巴佩6日在麻州為2026年世界盃8強賽備戰。(路透)

巴拉圭在2026年世界盃 足球賽16強賽遭法國淘汰後，一名巴拉圭參議員對法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）發表種族歧視言論，姆巴佩憤而反擊，怒斥對方「令人不齒」。

路透報導，在這場肢體衝突不斷且火藥味十足的比賽中，憑藉姆巴佩踢進致勝的12碼罰球，法國4日在費城以1：0險勝，順利挺進8強。

巴拉圭參議員阿馬里拉（Celeste Amarilla）在社群平台X上發表長篇種族歧視言論，稱姆巴佩是「被殖民的喀麥隆人，拚了命想冒充法國人」，並辱罵他是不懂寫字的「野蠻人」。

她還說，巴拉圭球員在賽後應該搧他耳光。

作為法國隊隊長的姆巴佩隨後發表措辭強硬的聲明，不僅為自己辯護，也為巴拉圭球員發聲。

他寫道：「阿馬里拉女士，您是個令人不齒的女人，完全不配擔任參議員。您無法代表巴拉圭，因為這個國家在整個賽事中展現了熱情與榮譽。」

「由於您的魯莽和公然的種族歧視，全世界如今已忘記巴拉圭球員在本屆世界盃期間所完成的賽程與歷史性努力，取而代之的是一名無能女性，給自己的國家帶來最糟糕的形象。」

「我絕不會允許像她這樣的人，有自由在全世界散播仇恨與種族歧視。」

法新社報導，巴拉圭外交部在聲明中表示：「參議員阿馬里拉針對法國國家隊隊長姆巴佩所發表的言論，與我國所推崇的和平共處及尊重人類尊嚴的價值和原則背道而馳。」

外交部還說：「這些言論絕不代表巴拉圭共和國政府或巴拉圭人民的立場。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）譴責針對姆巴佩的「種族歧視攻擊」。

法國總統府艾里賽宮發聲明表示：「面對針對藍衣軍團隊長的種族歧視攻擊，共和國總統與姆巴佩及法國國家隊站在一起。」

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）也譴責阿馬里拉的言論。他在Instagram發布聲明寫道：「整個足壇與社會都與法國隊隊長站在一起。我們必須共同對抗種族歧視，並一起擊敗它。」